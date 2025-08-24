10°
Domingo 24 de Agosto de 2025
Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas

Ocurrió en la tarde de este domingo. Un patrullero fue embestido por un auto de menor tamaño en el cruce de las avenidas Perón y Alvear.
Esta tarde, alrededor de las 14:40, se produjo una colisión en la intersección de las avenidas Alvear y Perón, que dejó como saldo cuatro personas heridas, todas trasladadas al hospital con lesiones de distinta consideración, según informaron las autoridades.

 

En el hecho stuvieron involucrados un móvil policial de la Comisaría Segunda y un vehículo particular. El choque fue de tal magnitud que una de las personas quedó atrapada en el interior del auto, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Esquel, quienes debieron trabajar para liberar la puerta del rodado.

 

El suboficial mayor Cristian Millalonco, del cuartel de bomberos, informó que participaron en el operativo dos móviles y dos unidades de rescate para asistir a los ocupantes.

 

Por su parte, Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, explicó que el patrullero se dirigía a un requerimiento en el barrio Estación y circulaba por la Avenida Perón con sirena y balizas encendidas cuando fue impactado por un vehículo de menor porte en la esquina con Alvear. La conductora del auto particular debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

 

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro vial. 

 

 

 

 

C.S.

 

 

 

