Lunes 25 de Agosto de 2025
25 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Las cámaras empresariales de la Comarca Andina se reunieron con la DGSP

Referentes de las agrupaciones que nuclean a emprendedores de comercio, producción y turismo se reunieron con el Director General de Servicios Públicos de la provincia, Ezequiel Suazo, ante los incrementos tarifarios.
En la tarde de este domingo, referentes de las agrupaciones que nuclean a emprendedores de comercio, producción y turismo de la Comarca Andina mantuvieron una reunión con el Director General de Servicios Públicos de la provincia, Ezequiel Suazo

 

En este marco, se entregó un documento solicitando la aplicación de medidas que atenúen el impacto de los incrementos tarifarios.

 

Por su parte, el director general comunicó el plan de financiación que se aplicaría hasta el mes de febrero de 2026, consistente en la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés las facturas vencidas. Para acceder al mismo, el usuario debería pagar el 15% de la deuda, pudiendo prorratear el saldo.

 

Desde las cámaras empresariales sostuvieron que la medida "resulta insuficiente para resolver la complicada situación creada a partir del aumento", por lo que solicitaron un nuevo encuentro para volver a discutir la situación y las posibles soluciones a la misma.

 

 

 

C.S.

 

