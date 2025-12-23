Ya tiene fecha la 30ª Fiesta Nacional del Tren a Vapor

El Maitén comenzó a palpitar la 30ª edición de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, uno de los eventos culturales más representativos de la Patagonia, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026.

La celebración rinde homenaje a la historia ferroviaria de la zona y al legado del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, uno de los pocos trenes a vapor que aún se mantienen en funcionamiento en el mundo.

Reconocida como la cuna de La Trochita, El Maitén combina su identidad ferroviaria con un entorno natural protagonizado por ríos, bosques y lagunas, lo que la convierte en una gran propuesta turística. Cada segundo fin de semana de febrero, la ciudad se transforma en escenario de una fiesta que convoca a vecinos, visitantes y amantes del ferrocarril.

Tres días de actividades culturales, históricas y populares

La Fiesta Nacional del Tren a Vapor se extiende durante tres jornadas e incluye una amplia agenda de actividades. En el predio principal se instalan stands de productos regionales y artesanías, mientras que los espectáculos musicales al aire libre acompañan cada noche. El programa contempla además eventos deportivos, destrezas criollas, paseos en el tren, visitas guiadas a los Talleres Ferroviarios y al Museo, y el desfile de carrozas.

El ferrocarril y la historia de El Maitén

La historia de El Maitén está profundamente ligada a la expansión del ferrocarril de trocha angosta, impulsada a partir de 1922.

Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el Estado promovió la construcción de ramales más económicos, dando origen al proyecto de la Red de Ferrocarriles Livianos de la Patagonia, que buscaba unir la costa atlántica con la cordillera.

En la década de 1930 se desarrollaron obras de gran magnitud, como el puente de hierro sobre el Río Chico y un túnel de más de 100 metros de longitud. En esos trabajos participaron cerca de mil obreros, muchos de ellos inmigrantes de diversos países, que se asentaron junto a sus familias y contribuyeron a la conformación social y cultural de la zona.

El ferrocarril llegó a El Maitén en 1941 y, el 25 de mayo de 1945, alcanzó la ciudad de Esquel.

Crisis, recuperación y valor turístico de La Trochita

La historia ferroviaria de la ciudad atravesó uno de sus momentos más críticos en 1993, cuando el ramal fue desactivado por decisión del Gobierno Nacional. Dos años después, el Gobierno Provincial asumió la gestión y reactivó el servicio con fines turísticos, permitiendo preservar y poner en valor a La Trochita, reconocida como el tren a vapor más pequeño del mundo.

Actualmente, el tren realiza el histórico recorrido entre Esquel e Ingeniero Jacobacci, convirtiéndose en un símbolo del patrimonio ferroviario argentino.

La Fiesta Nacional del Tren a Vapor se consolidó como un homenaje anual a los ferroviarios y a la historia que dio origen a El Maitén. Música, tradiciones gauchas y el ferrocarril conviven en una celebración que, a 30 ediciones de su creación, continúa siendo un punto de encuentro entre el pasado y el presente de la zona.

O.P.