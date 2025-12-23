Ladrones “turistas”: Con mapa en mano, intentaban robar autos

Dos sujetos oriundos de Trelew fueron detenidos en las últimas horas en El Bolsón cuando intentaban inhibir alarmas de vehículos estacionados para robar elementos del interior. El procedimiento fue realizado por personal policial que detectó movimientos sospechosos en una zona de alto tránsito.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Dorrego casi Onelli, donde efectivos identificaron a los individuos y constataron que llevaban consigo un equipo de comunicaciones utilizado para vulnerar el sistema de cierre centralizado de los rodados y la activación de las alarmas.

Durante la intervención, la Policía secuestró el dispositivo electrónico y comprobó que los detenidos, al no ser residentes de la localidad, contaban además con un mapa de El Bolsón, que les permitía desplazarse por sectores con mayor afluencia de personas y vehículos.

Los hombres fueron trasladados a la Comisaría 12°, donde quedaron a disposición de la Justicia y se iniciaron actuaciones por tentativa de hurto.

O.P.