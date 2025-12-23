Multas y prohibiciones: Así se regula ahora el uso del fuego en la localidad de El Hoyo

La Municipalidad de El Hoyo puso en vigencia la ordenanza que regula el uso del fuego en lugares habilitados, en función del índice de peligrosidad de incendios que informa diariamente el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. La medida se enmarca en la adhesión al Decreto Provincial Nº 1392/2025, que declara la emergencia ígnea en toda la zona cordillerana.

De acuerdo a la normativa, el uso del fuego solo estará permitido en sitios habilitados, con restricciones que varían según el nivel de peligrosidad informado cada día.

Uso del fuego según el índice de peligrosidad

Índice Bajo, Moderado y Alto:

Se permite realizar fuego únicamente en los lugares habilitados. En el caso de índice Alto , se recomienda mantener apagados los fogones entre las 14 y las 21 horas en las zonas permitidas.

Índice Muy Alto:

Se prohíbe el uso del fuego entre las 14 y las 21 horas en todo el ejido de El Hoyo.

Quedan exceptuadas las cocinas a leña , portátiles o fijas (chulengos, rockets), parrillas de mampostería cerradas con chimenea y hornos de barro , tanto en áreas de acampe concesionadas como en viviendas particulares.

Índice Extremo:

Se prohíbe el uso del fuego durante las 24 horas en todo el ejido municipal.

La prohibición no se aplicará a parrillas de mampostería cerradas con chimenea y hornos de barro ubicados en áreas de acampe concesionadas, comercios y viviendas.

Las restricciones establecidas en el protocolo se aplican únicamente al uso de fuego con leña, carbón u otros combustibles sólidos.

Control, información y aplicación de la normativa

Cuando los valores de peligrosidad indiquen una alta probabilidad de ocurrencia de incendios y dificultad para su control, el personal de Protección Civil Municipal, en base a la información del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, implementará y supervisará las medidas correspondientes en conjunto con personal de Inspectoría, Tránsito y Turismo.

Durante los horarios de máximas temperaturas, se dispondrá que el personal de Protección Civil, Tránsito y Turismo, ubicado en los puestos de control y cobro de acceso, informe a residentes y visitantes sobre las restricciones vigentes.

El índice diario de peligrosidad será publicado en las redes oficiales del municipio y se informará mediante cartelería visible en la Oficina de Turismo, el Puente Salamín y en los accesos a Puerto Patriada y El Desemboque.

Multas por incumplimiento

Quienes no cumplan con la normativa podrán ser sancionados con las siguientes multas:

Primera infracción: 1000 Unidades Fiscales

Segunda infracción: 2000 Unidades Fiscales

Tercera infracción: 4000 Unidades Fiscales

Cuarta infracción y subsiguientes: la multa se duplicará tomando como base la establecida para la tercera infracción

Además, continúa vigente la Ordenanza 3/25, que autoriza al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Protección Civil Municipal a restringir o prohibir el uso del fuego cuando lo consideren necesario ante distintas situaciones.

