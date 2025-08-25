En la tarde de ayer domingo 24 de agosto se definieron los ganadores del XXVI Salón Municipal de Artes Plásticas.

En esta edición se admitieron 61 obras y participan artistas de toda la región y de otras provincias. La muestra completa estará disponible desde el sábado 30 de agosto en la sala Gricelda Cea el Melipal.



Con la organización de la Municipalidad de Esquel a través de la subsecretaría de Cultura, el fin de semana trabajó el jurado especializado sobre la totalidad de las obras presentadas en el marco de la 26° edición del Salón Municipal de Artes Plásticas y 13° edición Binacional con proyección patagónica en el Centro Cultural Esquel Melipal.



Enrique Castro subsecretario de Cultura destacó el sostenimiento del Salón Municipal con 26 años ininterrumpidos. Además, con esta trayectoria se hizo posible el trabajo articulado con el gobierno provincial, y la obra destacada formará parte del patrimonio cultural chubutense. En tanto que la obra destacada de autor local se integrará al patrimonio cultural de la ciudad.



El jurado estuvo conformado por Eva Farji, Leticia Barrientos y Nahuel Sánchez, quienes el domingo por la tarde dieron a conocer los resultados.



Pintura

1° Ariel Juan Testino: Obra “Las fuerzas del cielo y las batas” Rawson

2° María Victoria Illanes: Obra “Medio de elevación” Trevelin.

Mención para Catalina Galdón: Obra “Extraño fruto” SC de Bariloche.

Grabado

1° Andrea Gabriela Marchetti: Obra “Partitura” Lago Puelo

2° Claudio Dalcó: Obra “Sometidos Serie Enredados” Esquel

Mención Maria Gabriela Benitez “Hay un otro lado” Lago Puelo

Dibujo

1° Marcela San Martin: Obra “Palabras silenciosas” Puerto Madryn.

2° Perla Mabel León: Obra “Recorriendo el bosque” SC de Bariloche

Mención para María Carla Romero “Manto de tres tramos a la lengua de las piedras” El Bolsón.

Escultura

1° Rosana Andrea Linares: Obra “Paramo” Puerto Madryn.

2° Ruth Mariel Carballo: Obra ”Organismos” Paso del Sapo

Mención: Paula Alejandra Cañada “Resilencia de la cama” Epuyén y Gregorio Martin “Plásticos” Esquel.



Lele Castro destacó que la categoría reconocimiento para Autor Local fue para Karina Gabriela Albornoz, con su obra titulada “Actividad reticular”, en tanto que el ganador con Premio de Honor fue para Ascencio Sánchez Martín Rodríguez, con su obra “Foli raíz” de San Carlos de Bariloche.



La apertura del salón se realizará el próximo 30 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, donde las autoridades harán entrega de los premios.

SL