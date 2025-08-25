Realizarán un plan de mejora a monumentos y esculturas de la ciudad

Sonia Baliente, Directora de Cultura de la Municipalidad anunció el lanzamiento de un plan de mejora y puesta en valor del patrimonio escultórico de la ciudad.

El Plan incluye la mejora de monumentos y esculturas de la ciudad, así como también de los relojes de sol "para un paseo turístico", explicó la funcionaria.

Pilar Ochoa, a cargo del Archivo Municipal, detalló "recuperar el paseo de las esculturas, donde se va a poner en valor las esculturas que llevan emplazadas 15 años en avenida Alvear y avenida Ameghino".

También anunció que este año se va a retomar el Encuentro de Escultores en la ciudad, y de las obras ya expuestas se señalizará, con códigos QR: "Un atractivo turístico más para la ciudad".

La obras corresponden a artistas de distintos lugares del país, hechas en distintos años y cuyo contacto tuvo que ser retomado para verificar materiales y técnicas utilizadas: "poniéndose en la piel de los artistas para realzarlos".

SL