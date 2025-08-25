Última semana de los Juegos de Montaña: inscripciones abiertas y Banff

Hernán Maciel, el Subsecretario de Deportes de Esquel, expresó su satisfacción en conferencia de prensa por el desarrollo de los Juegos de Montaña, que entran en su semana final. Destacó el éxito de las actividades previas, como las competiciones de escalada con más de 110 participantes y la práctica del kilómetro vertical en el Cerro La Cruz.

Maciel invitó a la comunidad a participar en los últimos eventos, que comienzan con el reconocido festival de cine Banff Mountain Film Festival los días miércoles y jueves. La entrada es libre y gratuita, pero se requiere retirar los tickets en la Residencia Deportiva, en horario de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.

Inscripciones abiertas

El cierre deportivo será el fin de semana con cinco disciplinas: mountain bike, Trail, canotaje, arquería y marcha nórdica. Las inscripciones siguen abiertas y son gratuitas. Las categorías de trail y mountain bike incluyen a los más pequeños, con la participación de niños desde los 2 años en la modalidad de "patapata" y desde los 4 años en la modalidad de trail.

Festival de cine de montaña

Por su parte, el productor audiovisual Guillermo Glass se refirió al Banff Festival como un evento de gran prestigio internacional. Aclaró que aunque el programa de proyecciones aún no se ha dado a conocer, pero que se espera que sea de "primer nivel". Destacó la importancia de traer este tipo de festivales a Esquel, ya que refuerzan la cultura de montaña de la región. El mismo se llevará a cabo el miércoles 27 y jueves 28 a las 20:30 en el Auditorio Municipal, con una capacidad de 240.



Maciel también resaltó el gran alcance que han tenido los Juegos este año, con una amplia convocatoria a nivel regional y la expectativa de convertirlos en un evento nacional el próximo año. Subrayó que, a pesar de la falta de nieve, los Juegos fueron un éxito gracias a que no se centraron solo en el deporte, sino que también incluyeron una rica propuesta cultural.

Por último, el subsecretario agradeció el apoyo del intendente y la colaboración de diversos clubes, asociaciones y organismos de seguridad, como el Club Andino, el Club Independiente, Defensa Civil, Bomberos, el Ejército, y los grupos de rescate, que fueron fundamentales para la realización de los Juegos.

