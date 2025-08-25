Natación: la cordillera presente en el Provincial

Se trata de la 2da fecha del Torneo Provincial de Natación que se realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con un total de 270 nadadores de toda la provincia en las imponentes instalaciones del Club Jerárquicos.

Del equipo máster de Esquel viajaron 28 nadadores, en tanto que desde Trevelin viajaron 12 competidores, un número que ha ido creciendo con el correr de los años. Además participaron otros clubes como Jerárquicos CAD, los anfitriones, la Escuela de Triatletas, Myfanuy Humphreys, Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia, Club Ferro de Puerto Madryn, entre otros. Las dos jornadas de pruebas han sido muy extensas, en la mañana del sábado 24 seguidamente por la tarde hasta la noche, considerando la gran cantidad de nadadores que participaron. Las pruebas realizadas fueron 25, 50 y 100 de cada prueba, hasta los combinados de 200 metros. Se eliminaron algunas pruebas porque el inicio de la jornada de la mañana estuvo algo demorada, asimismo las pruebas de postas por equipo.

El torneo lo fiscalizó la Federación de Natación Chubutense, como cada edición, planificando la próxima fecha que se estima para el mes de noviembre en la ciudad costera de Puerto Madryn.

E.B.W.