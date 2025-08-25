Fin de semana de pádel en Esquel: se conocieron los campeones de las categorías impares

Este fin de semana se llevó a cabo en Esquel el 2° Torneo Provincial de Pádel, en el que participaron las categorías impares: 3ª caballeros, 5ª y 7ª caballeros, y 5ª y 7ª damas. El certamen reunió a deportistas locales y de distintas localidades como Bariloche, Comodoro Rivadavia y Corcovado, en una competencia de alto nivel.
Resultados por categoría:
Caballeros 3ª
Campeones: Ávalos - Valdivia (Bariloche)
Subcampeones: Carrillo - Espeche (Comodoro)
Resultado: 2/6, 7/6, 6/4
Caballeros 5ª
Campeones: Delbes - González
Subcampeones: Tejeda - Jorge
Resultado: 3/6, 6/3, 7/6
Caballeros 7ª
Campeones: Trafipan - Romaní
Subcampeones: Romero - Cesaro (Corcovado)
Resultado: 6/2, 6/0
Damas 5ª
Campeonas: Parodi - Silva
Subcampeonas: Manzur - Simonetti
Resultado: 7/5, 7/5
Damas 7ª
Campeonas: Cerda - Maya
Subcampeonas: Schiavetti - Fernández (Comodoro)
Resultado: 6/3, 6/4
Desde la organización se informó que el próximo fin de semana se disputarán las categorías pares (4ª y 6ª), con lo cual se dará cierre al clasificatorio provincial rumbo al Torneo Nacional.
R.G.