Fin de semana de pádel en Esquel: se conocieron los campeones de las categorías impares

Este fin de semana se llevó a cabo en Esquel el 2° Torneo Provincial de Pádel, en el que participaron las categorías impares: 3ª caballeros, 5ª y 7ª caballeros, y 5ª y 7ª damas. El certamen reunió a deportistas locales y de distintas localidades como Bariloche, Comodoro Rivadavia y Corcovado, en una competencia de alto nivel.

Resultados por categoría:

Caballeros 3ª

Campeones: Ávalos - Valdivia (Bariloche)

Subcampeones: Carrillo - Espeche (Comodoro)

Resultado: 2/6, 7/6, 6/4

Caballeros 5ª

Campeones: Delbes - González

Subcampeones: Tejeda - Jorge

Resultado: 3/6, 6/3, 7/6

Caballeros 7ª

Campeones: Trafipan - Romaní

Subcampeones: Romero - Cesaro (Corcovado)

Resultado: 6/2, 6/0

Damas 5ª

Campeonas: Parodi - Silva

Subcampeonas: Manzur - Simonetti

Resultado: 7/5, 7/5

Damas 7ª

Campeonas: Cerda - Maya

Subcampeonas: Schiavetti - Fernández (Comodoro)

Resultado: 6/3, 6/4

Desde la organización se informó que el próximo fin de semana se disputarán las categorías pares (4ª y 6ª), con lo cual se dará cierre al clasificatorio provincial rumbo al Torneo Nacional.

R.G.