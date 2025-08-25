La 16 de Rawson salieron campeonas en Paso de Indios

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Paso de Indios). - Habrá un antes y un después para todos. Para quienes lo organizaron porque “se pusieron la 10” a pesar de las lágrimas; para todas las jugadoras, donde muchas de ellas fueron sus amigas, tanto las del equipo de FC Paso de Indios como sus ocasionales adversarias.

Y también habrá un antes y un después para nosotros, quienes viajamos con la idea de cubrir periodísticamente un torneo, de un gran nivel en lo deportivo, pero cargado de una emotividad enorme que fue difícil sustraerse de ello.

En lo deportivo debemos señalar que las chicas de La 16 de Rawson lograron el título de campeonas del torneo de futsal femenino “Faty 2025” al derrotar a Las Panteras de Trelew por 3 a 1 en el encuentro final desarrollado este domingo en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios.

Los goles de las campeonas fueron conquistados por Rocío González (en dos oportunidades) y Zahira Toledo (la Joya del certamen), en tanto descontó para Panteras la capitana y goleadora del certamen, Nicol Jones.

El Torneo de Futsal Femenino tuvo el nombre de Faty 2025 en homenaje a la joven desaparecida Fátima Ñanculeo, quien falleciera en agosto del año pasado en Trelew.

Su familia, referentes del deporte en Paso de Indios, quienes organizan habitualmente este torneo, le pusieron a partir de este año el nombre de Faty 2025. Ojalá haya más ediciones.

En semifinales La 16 de Rawson superó a Chispitas de Comodoro Rivadavia por uno a cero, con un gol conquistado por Zahira Toledo a solo 30 segundos de finalizar el partido.

Por su parte, Panteras de Trelew le ganó a Domingueras de Sarmiento por 5 a 4. Luego de estar ganado por 5 a 0, las trelewenses terminaron sufriendo en la parte final del encuentro que a poco estuvo de terminar empatado.

El tercer puesto de este certamen, que contó con la participación de ocho equipos, fue para Domingueras de Sarmiento quienes derrotaron Chispitas de Comodoro Rivadavia por 4 a 1.

Con algunas ausencias de ultimo momento, el torneo tuvo la participación de ocho equipos, dos de ellos de la misma localidad de Paso de Indios, las locales de Enigma y las organizadoras del torneo.

Además participaron las Panteras de Trelew, Alma Libre de Gastre, Chispitas de Comodoro Rivadavia, Las Domingueras de Sarmiento, La 16 de Rawson y Deportivo Maxi de Trelew.

QUE SE REPITA, PERO CON MAYOR APOYO

La localidad de Paso de Indios vivió un fin de semana muy particular, donde se llevó a cabo un torneo de futsal femenino, habitual en esa zona, pero con un hecho muy significativo, para esta edición, que marcó muy a fuego a todos los presentes.

En agosto del año pasado, en la parte final de un torneo desarrollado en Trelew, las chicas de Paso de Indios estaban jugando un partido en el Gimnasio n°1 momento en el que la joven Fátima Ñanculeo se descompuso en pleno juego.

El futsal femenino había entrado en luto. Fátima Ñanculeo, de tan solo 19 años, había fallecido.

Una conmoción general y un dolor inmenso para la familia.

Justo a la semana siguiente el Club Paso de Indios, realizaba el habitual torneo de Futsal Femenino en el gimnasio del pueblo.

Obvio que, por cuestiones de humanidad, el torneo no se llevó a cabo y a partir de allí cambió la vida de todos.

Patricio Ñanculeo, el papá de Fátima, en un principio con ganas de tirar la toalla en esto de trabajar por los demás. Malena, la hermana mayor de la joven tristemente desaparecida, masticando la bronca inicial y transformando el dolor por esperanza.

Es que hay muchos chiquitos por Paso de Indios (como en todos los lugares) que necesitan contención y acompañamiento de los más grandes y seguramente Fátima (vaya a uno a saber desde qué lugar) les pidió a todos que sigan adelante, que no decaigan, que hay mucho por hacer todavía.

La 16 de Rawson había salido campeón del torneo de futsal femenino en el 2023. El año pasado no se jugó y este año quisieron defender el título logrado en aquella oportunidad, ahora con el nombre de “Faty 2025”.

Y lo lograron de gran manera. Superaron a un difícil equipo de Panteras de Trelew por 3 a 1.

Para otra nota quedará mencionar el gesto de las Panteras para con las chicas de Paso de Indios, quedará también describir el hermoso momento del acto oficial con las peques de Patín desplegando una hermosa coreografía y el discurso de Malena, quien no quería hablar hasta minutos antes pero que pidió el micrófono para contar, desde el corazón, todo lo que vivió la familia Ñanculeo en este tiempo.

Agradeció a todos los que estuvieron desde el principio, pero también fue muy crítica por quienes no aparecieron ahora ni ayudaron antes para sostener a una familiar que estaba destrozada.

UNA VERDADERA PENA

A mí, como periodista, me hubiera gustado conocer al intendente del lugar. Creí, ingenuamente, que por lo menos iba a estar en el acto oficial o en la entrega de premios.

Tampoco tuve la posibilidad de conocer al Director de Deportes de Paso de Indios (que en verdad no sé cómo se llama).

Me extrañó que no estuvieran presentes en el lugar. Tal vez sean las personas que no estuvieron en su momento y no valía la pena que estén ahora.