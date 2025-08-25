Historias de montaña en imágenes: se conocieron los ganadores del Concurso Municipal de Fotografía

Guillermo Glass, Hernán Maciel y Sonia Baliente, se refirieron a los ganadores del Concurso Municipal de Fotografía en el marco de los Juegos de Montaña 2025.

Glass comentó que ya están en exposición ciertas fotografías que buscan: "Reconocer a los pioneros que empezaron a transitar todo nuestro entorno natural". Y agregó: "Es un puntapié inicial para que en los años siguientes podamos seguir recuperando nuestras historias de montaña".

En esta muestra se reconoce a 6 pioneros con la exposición de un total de 33 fotos sobre una actividad deportiva realizada en un entorno natural. De esta forma, se podrá apreciar el trabajo realizado por René Eggman, Quelo Arriola, Mario Voccos, Pablo Castarena, Douglas Berwyn y Pablo de la Fuente.

Por su parte, Sonia Baliente se refirió al Concurso y expresó: "En el concurso tuvimos una participación de 20 trabajos aproximadamente, entre aficionados y profesionales. Los jurados fueron Cecilia Antón, Nicolás Palacios y Guillermo Glass".

Los premios para aficionados fueron para Joel Riquelme y Marcos Ponce, mientras que Lorena Alarcón recibió una mención especial por su trabajo. En paralelo, el reconocimiento para los profesionales fue para Marcos Ferro y Maira Cañumir.

La exposición de las fotografías ganadoras del Concurso Municipal de Fotografía de los Juegos de Montaña 2025 se podrá apreciar a partir del miércoles en el Centro Cultural Melipal.

