13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
25 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Historias de montaña en imágenes: se conocieron los ganadores del Concurso Municipal de Fotografía

Las obras ganadoras podrán visitarse desde este miércoles en el Centro Cultural Melipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Guillermo Glass, Hernán Maciel y Sonia Baliente, se refirieron a los ganadores del Concurso Municipal de Fotografía en el marco de los Juegos de Montaña 2025.

 

Glass comentó que ya están en exposición ciertas fotografías que buscan: "Reconocer a los pioneros que empezaron a transitar todo nuestro entorno natural". Y agregó: "Es un puntapié inicial para que en los años siguientes podamos seguir recuperando nuestras historias de montaña".

 

En esta muestra se reconoce a 6 pioneros con la exposición de un total de 33 fotos sobre una actividad deportiva realizada en un entorno natural. De esta forma, se podrá apreciar el trabajo realizado por René Eggman, Quelo Arriola, Mario Voccos, Pablo Castarena, Douglas Berwyn y Pablo de la Fuente.

 

Por su parte, Sonia Baliente se refirió al Concurso y expresó: "En el concurso tuvimos una participación de 20 trabajos aproximadamente, entre aficionados y profesionales. Los jurados fueron Cecilia Antón, Nicolás Palacios y Guillermo Glass". 

 

Los premios para aficionados fueron para Joel Riquelme y Marcos Ponce, mientras que Lorena Alarcón recibió una mención especial por su trabajo. En paralelo, el reconocimiento para los profesionales fue para Marcos Ferro y Maira Cañumir.

 

La exposición de las fotografías ganadoras del Concurso Municipal de Fotografía de los Juegos de Montaña 2025 se podrá apreciar a partir del miércoles en el Centro Cultural Melipal. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Fabián Barrientos Gallardo QEPD
2
 Carlos Omar Vidal QEPD
3
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
4
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
5
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -