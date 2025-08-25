13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelChubutTIC
25 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Escuelas de la Comarca reciben elementos tecnológicos para la educación del futuro

Como parte de la Ley de Educación Financiera, Robótica e Inteligencia Artificial, siete escuelas primarias recibieron elementos para su educación tecnológica. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La entrega se realizó desde el Gobierno de la Provincia del Chubut, y se trató de equipamiento de última tecnología, incluyendo computadoras, kits de robótica e impresoras 3D, para fortalecer la educación de los estudiantes, en el marco de la Ley de Educación Financiera, Robótica e Inteligencia Artificial. Esto benefició a instituciones de Esquel, Lago Futalaufquen, Lago Rosario, Gualjaina, Costa de Lepá, Nahuelpan y Sierra Colorada.
El gobernador Ignacio Torres, destacó que el equipamiento es crucial para que los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para su desarrollo en un mundo que cambia rápidamente. "Cuando hablamos de programación, de robótica, de educación financiera, estamos hablando de conceptos para que ustedes tengan las herramientas necesarias para progresar", afirmó.

 


Más conectividad para las comunidades

 


Además de la entrega de tecnología, se anunció un plan para duplicar la conectividad a través de Internet satelital, con el objetivo de llegar a todas las localidades de Chubut, buscando reducir las brechas digitales y asegurar que las comunidades más alejadas tengan acceso a la educación y a las oportunidades que ofrece la tecnología.

 


El intendente de Esquel, Matías Taccetta, también resaltó la importancia de la educación como una prioridad y un derecho esencial. Subrayó la colaboración entre el municipio y la provincia para el mantenimiento de las escuelas y la creación de una Dirección de Educación para darle el valor que merece.

 


Un trabajo conjunto con la ONU
La adquisición de estos equipos fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno de Chubut y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Esta colaboración permitió la compra del equipamiento a través de una licitación internacional, garantizando la transparencia y la calidad de los materiales, aseguraron desde el gobierno.
Los directores de las siete escuelas beneficiadas recibieron las Aulas Digitales Móviles y los kits de robótica que permitirán a los estudiantes explorar conceptos de programación, robótica e inteligencia artificial, preparándolos para un futuro más competitivo y tecnológico.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Fabián Barrientos Gallardo QEPD
2
 Carlos Omar Vidal QEPD
3
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
4
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
5
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -