El 1º de septiembre cierra la inscripción para la segunda convocatoria de las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano recordó que el lunes 1 de septiembre cierra la segunda convocatoria de la línea “Obligatorio” de las Becas Progresar, mientras que la línea “Superior” estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre. En tanto, la línea “Progresar Trabajo” continuará habilitada hasta el 30 de noviembre.
El programa está destinado a acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos, con requisitos específicos según cada categoría. Quienes cumplan con las condiciones y plazos establecidos podrán acceder al cobro de septiembre 2025.
Requisitos de las Becas Progresar en septiembre 2025
Progresar Nivel Superior
Para estudiantes universitarios, terciarios o técnicos:
-
Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya cursás una carrera, sin límite en Enfermería).
-
Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de 5 años.
-
Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.
-
Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
-
Tener ingresos individuales o familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
-
Cumplir con la regularidad académica exigida.
-
Contar con el esquema de vacunación completo.
-
Participar en actividades complementarias.
Progresar Trabajo
Para quienes cursan formación profesional:
-
Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 en caso de personas desempleadas).
-
Contar con residencia legal en el país de al menos 2 años.
-
Poseer ingresos individuales menores a tres SMVM.
-
Presentar DNI vigente.
Progresar Obligatorio (nivel secundario)
-
Tener entre 16 y 24 años.
-
Ser argentino o contar con residencia legal mínima de 2 años.
-
Acreditar ingresos familiares inferiores a tres SMVM.
-
Ser alumno regular.
-
Cumplir con los objetivos académicos y asistir a actividades del programa.
-
Tener esquema de vacunación al día.
-
Finalizar los talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio.
C.S.