11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Becas progresar
25 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El 1º de septiembre cierra la inscripción para la segunda convocatoria de las Becas Progresar

La línea “Obligatorio” finaliza la inscripción del 1º de septiembre, mientras que la línea “Superior” cerrará el 5 de septiembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Capital Humano recordó que el lunes 1 de septiembre cierra la segunda convocatoria de la línea “Obligatorio” de las Becas Progresar, mientras que la línea “Superior” estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre. En tanto, la línea “Progresar Trabajo” continuará habilitada hasta el 30 de noviembre.

 

El programa está destinado a acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos, con requisitos específicos según cada categoría. Quienes cumplan con las condiciones y plazos establecidos podrán acceder al cobro de septiembre 2025.

 

Requisitos de las Becas Progresar en septiembre 2025

Progresar Nivel Superior

Para estudiantes universitarios, terciarios o técnicos:

 

  • Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya cursás una carrera, sin límite en Enfermería).

     

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de 5 años.

     

  • Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.

     

  • Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

     

  • Tener ingresos individuales o familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

     

  • Cumplir con la regularidad académica exigida.

     

  • Contar con el esquema de vacunación completo.

     

  • Participar en actividades complementarias.

     

Progresar Trabajo

Para quienes cursan formación profesional:

 

  • Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 en caso de personas desempleadas).

     

  • Contar con residencia legal en el país de al menos 2 años.

     

  • Poseer ingresos individuales menores a tres SMVM.

     

  • Presentar DNI vigente.

     

Progresar Obligatorio (nivel secundario)

  • Tener entre 16 y 24 años.

     

  • Ser argentino o contar con residencia legal mínima de 2 años.

     

  • Acreditar ingresos familiares inferiores a tres SMVM.

     

  • Ser alumno regular.

     

  • Cumplir con los objetivos académicos y asistir a actividades del programa.

     

  • Tener esquema de vacunación al día.

     

  • Finalizar los talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio.

     

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas
2
 Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Pehuajó
3
 QEPD Carlos Alcides Murua
4
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
5
 Carlos Omar Vidal QEPD
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -