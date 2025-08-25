El 1º de septiembre cierra la inscripción para la segunda convocatoria de las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano recordó que el lunes 1 de septiembre cierra la segunda convocatoria de la línea “Obligatorio” de las Becas Progresar, mientras que la línea “Superior” estará abierta hasta el viernes 5 de septiembre. En tanto, la línea “Progresar Trabajo” continuará habilitada hasta el 30 de noviembre.

El programa está destinado a acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos, con requisitos específicos según cada categoría. Quienes cumplan con las condiciones y plazos establecidos podrán acceder al cobro de septiembre 2025.

Progresar Nivel Superior

Para estudiantes universitarios, terciarios o técnicos:

Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya cursás una carrera, sin límite en Enfermería).

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de 5 años.

Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.

Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.

Tener ingresos individuales o familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Cumplir con la regularidad académica exigida.

Contar con el esquema de vacunación completo.

Participar en actividades complementarias.

Progresar Trabajo

Para quienes cursan formación profesional:

Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 en caso de personas desempleadas).

Contar con residencia legal en el país de al menos 2 años.

Poseer ingresos individuales menores a tres SMVM.

Presentar DNI vigente.

Progresar Obligatorio (nivel secundario)

Tener entre 16 y 24 años.

Ser argentino o contar con residencia legal mínima de 2 años.

Acreditar ingresos familiares inferiores a tres SMVM.

Ser alumno regular.

Cumplir con los objetivos académicos y asistir a actividades del programa.

Tener esquema de vacunación al día.

Finalizar los talleres de orientación vocacional/laboral para acceder al 100% del beneficio.

