11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
27 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atacaron a piedrazos la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El hecho se produjo durante la movilización del Presidente y su comitiva, lo que provocó la suspensión del acto y la evacuación de los funcionarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La caravana del presidente Javier Milei fue blanco de un ataque con piedras en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió mientras el mandatario, su hermana Karina Milei y el ministro de Economía, José Luis Espert, se movilizaban en un vehículo.

 

 

Según informes, el ataque fue perpetrado por un grupo de militantes opositores que arrojaron objetos al vehículo del Presidente, lo que generó un clima de tensión y violencia. La situación se volvió tan peligrosa que se tomó la decisión de suspender el evento y evacuar a la comitiva presidencial.

 

 

Tras el incidente, el presidente y su hermana fueron retirados del lugar en una camioneta diferente, mientras que José Luis Espert tuvo que abandonar la zona en la moto de un militante. Como resultado del altercado, dos personas fueron detenidas y un individuo resultó herido, según fuentes policiales.

 

 

Tanto Espert como el vocero presidencial, Manuel Adorni, condenaron enérgicamente los hechos. En sus declaraciones, acusaron a la "vieja política" y al kirchnerismo de instigar la violencia. Por su parte, Espert señaló directamente al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, como el responsable de la situación.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Más de 20 balazos, un tiroteo imparable y la muerte de dos jóvenes de 16 y 18 años
3
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
4
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
5
 Vacaciones obligadas y desaparición sorpresiva: Así un supermercadista dejó sin empleo a su personal
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
4
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -