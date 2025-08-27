Atacaron a piedrazos la caravana de Milei en Lomas de Zamora

La caravana del presidente Javier Milei fue blanco de un ataque con piedras en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió mientras el mandatario, su hermana Karina Milei y el ministro de Economía, José Luis Espert, se movilizaban en un vehículo.

Según informes, el ataque fue perpetrado por un grupo de militantes opositores que arrojaron objetos al vehículo del Presidente, lo que generó un clima de tensión y violencia. La situación se volvió tan peligrosa que se tomó la decisión de suspender el evento y evacuar a la comitiva presidencial.

Tras el incidente, el presidente y su hermana fueron retirados del lugar en una camioneta diferente, mientras que José Luis Espert tuvo que abandonar la zona en la moto de un militante. Como resultado del altercado, dos personas fueron detenidas y un individuo resultó herido, según fuentes policiales.

Tanto Espert como el vocero presidencial, Manuel Adorni, condenaron enérgicamente los hechos. En sus declaraciones, acusaron a la "vieja política" y al kirchnerismo de instigar la violencia. Por su parte, Espert señaló directamente al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, como el responsable de la situación.

F.P