El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur

El Oficial Principal Benjamín Grandis, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Trevelin, brindó detalles sobre el operativo montado tras el incendio en el frigorífico Dicasur. Según su relato, fueron alertados a través de un llamado del hospital de la localidad.

Al llegar al lugar, el personal de bomberos observó una gran cantidad de humo que salía del sector superior del frigorífico, donde se encuentran las cámaras de frío. Grandis identificó el material afectado como el telgopor que recubre dichas cámaras, lo que habría generado la densa humareda.

Para combatir el fuego, el cuerpo de bomberos activó la sirena, convocando a todo el personal. En total, seis dotaciones trabajaron en el lugar. Además, se solicitó la colaboración de la brigada de incendios para el suministro de agua y de Defensa Civil. La Policía de la provincia del Chubut y personal de Protección Ciudadana también intervinieron en el operativo. Grandis destacó la colaboración de los bomberos de Esquel.

El trabajo se dividió en tres sectores, con un oficial y una dotación a cargo de cada uno. Se realizaron tareas de ventilación en las puertas de acceso para facilitar las labores. Si bien no se sabe si había personal trabajando al momento del inicio del fuego, el jefe de bomberos confirmó que había gente en el lugar al momento de su llegada, aunque no se ha logrado la extinción total del fuego por lo que las tareas de enfriamiento continúan.

F.P