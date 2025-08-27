11°
27 de Agosto de 2025
Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo

El Comisario Inspector Diego Silva brindó detalles del operativo y explicó que la colaboración de Esquel fue necesaria para contener un foco de gran magnitud.
El Comisario Inspector Diego Silva, jefe de la Comisaría de Trevelin, confirmó que un llamado telefónico al 101 alertó sobre un siniestro de magnitud en el frigorífico Dicasur, alrededor de las 14:00 horas. Personal de la policía, bomberos y brigada de incendios se encuentran trabajando en el lugar para controlar la situación.

 

 

Según el comisario, la función de la policía es asegurar las calles aledañas al frigorífico para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. En el lugar, además de los bomberos de Trevelin, se solicitó la colaboración de sus pares de Esquel.

 

 

Silva describió el foco del incendio como de "gran magnitud" y aunque ya se encuentra "bastante controlado", estimó que las labores de los equipos de emergencia continuarán durante varias horas para asegurar la zona.

 

Finalmente, el Comisario Inspector Silva indicó que aún se desconocen las circunstancias y el origen del fuego, lo cual será motivo de una investigación posterior.

 

 

 

 

 

F.P

 

