10°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
27 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin

Bomberos y efectivos policiales trabajan en el lugar para controlar el fuego, cuyas causas aún se desconocen.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio afecta en estos momentos al frigorífico Dicasur, ubicado en la localidad de Trevelin.

 

 

Según fuentes en el lugar, aún se desconocen las causas que originaron el fuego, pero tanto el personal de Bomberos Voluntarios como efectivos de la Policía del Chubut se encuentran trabajando intensamente para controlar la situación.

 

 

Por el momento, no se ha informado sobre heridos ni se han dado a conocer detalles sobre la magnitud de los daños materiales.

 

 

Noticia en desarrollo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más de 20 balazos, un tiroteo imparable y la muerte de dos jóvenes de 16 y 18 años
2
 Gran feria de emprendedores en la Escuela 780 de Gualjaina
3
 Vacaciones obligadas y desaparición sorpresiva: Así un supermercadista dejó sin empleo a su personal
4
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 “Te la puse, milico”: Arrancó en Lago Puelo el juicio por jurados por el asesinato de un policía
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor
4
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
5
 El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -