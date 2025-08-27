Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin

Un incendio afecta en estos momentos al frigorífico Dicasur, ubicado en la localidad de Trevelin.

Según fuentes en el lugar, aún se desconocen las causas que originaron el fuego, pero tanto el personal de Bomberos Voluntarios como efectivos de la Policía del Chubut se encuentran trabajando intensamente para controlar la situación.

Por el momento, no se ha informado sobre heridos ni se han dado a conocer detalles sobre la magnitud de los daños materiales.

Noticia en desarrollo.

F.P