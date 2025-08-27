10°
Miércoles 27 de Agosto de 2025
Más de 20 balazos, un tiroteo imparable y la muerte de dos jóvenes de 16 y 18 años

En el lugar se encontraron vainas servidas de distinto calibre. Las dos víctimas quedaron tendidas en la calle separadas por al menos 100 metros. En el lugar no hay cámaras de seguridad y la policía no tiene ninguna pista.
Dos jóvenes de 16 y 18 años fueron asesinados a balazos en el barrio Nehuen Che, en la provincia de Neuquén, durante un tiroteo que dejó más de 20 vainas servidas. Según algunos testigos fue un tiroteo imparable.

 

Según la información recabada del portal Noticias7, el comisario inspector Pedro Güento, subdirector de Seguridad de Cutral Có, informó que el episodio ocurrió en la madrugada del martes cerca de las 2.15, cuando un móvil policial escuchó detonaciones en las calles Vaca y Rosenbrock. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a los dos jóvenes tendidos en la vía pública con heridas de arma de fuego.

 

En la escena del crimen, la policía recolectó más de 20 vainas de diferentes calibres y encontró un arma tumbera de fabricación casera, aunque se presume que no fue utilizada en el ataque por el tipo de lesiones detectadas. Los cuerpos estaban distanciados unos 100 metros entre sí, lo que refuerza la hipótesis de que los disparos se produjeron desde distintas posiciones.

 

Además, los investigadores hallaron un casco y un asiento de moto, pero no encontraron el rodado, lo que alimenta la sospecha de que otras personas participaron y huyeron del lugar.

 

El comisario Güento señaló que en el sector no hay cámaras policiales ni municipales, por lo que se trabaja en el relevamiento de registros fílmicos de viviendas particulares. También se intenta ubicar a posibles testigos que puedan aportar datos sobre los acompañantes de las víctimas en los momentos previos al ataque. La fiscal de turno, Gabriela Macaya, encabezó el procedimiento junto al personal de criminalística y de la brigada de investigaciones. 

 

 

 

 

