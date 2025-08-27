La Policía Federal de Esquel allano el instituto penitenciario de Trelew

Se conoció que, en las últimas horas, LA POLICÍA FEDERAL DE ESQUEL, realizó UN ALLANAMIENTO en una celda del instituto Penitenciario N°1 de Trelew, en una investigación que encabezó la Fiscalía de Cibercrimen de Esquel, a cargo de Dr. Martin ROBERTSON y del Dr. Mauro BELLOQUI.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalia de Cibercrimen junto a la Policía Federal Argentina a través de su DUOF ESQUEL permitieron desentramar una EXTORSION que tuvo como víctima a un vecino de la Ciudad de Esquel.

En la pesquisa se investiga el delito Extorsión (Art. 168 del CP) y Estafa (art. 172 del CP) en la modalidad especifica de utilización de medios electrónicos, previstos y reprimidos en el artículo 173, Inc. 16 del Código Penal.

La extorsión se inició por un intercambio de mensajes a través de la red social Facebook, posteriormente continuó a través de WhatsApp, con mensajes con amenazas hacia el damnificado, exigiendo pagos de dinero mediante transferencias electrónicas, las que alcanzaron un monto de casi un millón y medio de pesos.

Realizadas las tareas investigativas, se pudo establecer que quien había recibido el dinero producto de la extorsión se encontraba alojado en el instituto penitenciario provincial N.º 01 de la Ciudad de Trelew.

Inmediatamente el Fiscal Martin ROBERTSON solicitó al juez que entiende en la Causa el Allanamiento de la celda del investigado, donde el personal de la DUOF ESQUEL logró secuestrar dispositivos electrónicos digitales vinculados al delito investigado, cerrando de esta manera el circuito del dinero y la detención en el marco de esta causa del autor de la Extorsión.

F.P