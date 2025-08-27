11°
27 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio

El propietario del frigorífico llegó a la planta para supervisar el operativo, en un intento de salvaguardar la mercadería de un nuevo siniestro que afecta al establecimiento
Por Redacción Red43

El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente en la las instalaciones  para supervisar las tareas de control del incendio que afecta a la planta y coordinar el traslado de la mercadería, principalmente carne, a otro lugar seguro. La medida busca evitar pérdidas económicas a causa del siniestro.

 

 

 

El fuego, que se desató alrededor de las 14:00 horas, movilizó a personal de Bomberos Voluntarios de Trevelin y Esquel, además de efectivos de la Policía del Chubut. Según el Comisario Inspector Diego Silva, jefe de la Comisaría local, el foco principal del incendio ya está "bastante controlado", aunque se prevén varias horas de trabajo para extinguir por completo las llamas.

 

 

F.P

 

 

