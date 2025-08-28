La gerente de GIRSU detalla la situación de la obra del relleno sanitario

En su declaración sobre la gestión de residuos, la Licenciada Mariana López Rey, gerente de GIRSU, brindó un panorama detallado sobre la situación de la obra del relleno sanitario. Subrayó que, al inicio de la gestión, la obra estaba paralizada y no contaba con un proyecto ejecutivo.

López Rey explicó que la Municipalidad consiguió financiamiento del CFI para desarrollar el proyecto, el cual reveló errores en el movimiento de suelos realizado previamente. Ante la falta de fondos para continuar, Esquel decidió avanzar con financiamiento propio.

Además, la funcionaria se refirió a la tensa relación con el municipio de Trevelin. Afirmó que, a pesar de más de diez asambleas técnico-jurídicas, no se llegó a un acuerdo para resolver una deuda de más de 4 mil toneladas de residuos que Trevelin acumula desde 2021. La gerente fue enfática al decir que los impuestos de los vecinos de Esquel no deben sustentar la gestión de residuos de la ciudad vecina.

Sobre la obra del relleno sanitario, la funcionaria detalló que se avanzará en dos etapas: primero, el movimiento de suelos y la corrección de errores de pendiente, que son cruciales para el funcionamiento del relleno. La segunda etapa consistirá en la colocación de la membrana, que ya fue adquirida. López Rey enfatizó que la obra es un esfuerzo importante para el municipio, pero es necesaria, y se realizará.

F.P