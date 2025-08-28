El área de Proyectos Municipales anuncia obras clave para Ceferino y Valle Chico

Iván Pereira, encargado del área de Proyectos Municipales, anunció que ya está disponible el pliego de la licitación para la construcción de dos cisternas en el barrio Seferino. La obra, con un presupuesto de casi 400 millones de pesos, busca dar una solución definitiva a la provisión de agua a más de 120 lotes en la zona alta del barrio.

Pereira destacó que la obra, que incluye una cisterna de rebombeo y otra de reserva con sus respectivas conexiones, es resultado de una planificación para el crecimiento ordenado de la ciudad. El funcionario agradeció al intendente, al ministerio y al gobernador por haber facilitado los fondos para llevar a cabo el proyecto.

Además, el funcionario se refirió al barrio Valle Chico. Confirmó que ya se firmó el contrato para el inicio de obra y que los trabajos preliminares comenzarán en los próximos días. El proyecto, con una inversión cercana a los 728 millones de pesos, iniciará con la red de gas, la cual es la parte que requiere más tiempo.

Pereira aseguró que la obra de provisión de agua en Valle Chico, que es un reclamo de más de 12 años, se resolverá antes de diciembre. Finalmente, aclaró que el municipio proveerá algunos materiales, mientras que la empresa a cargo de la obra deberá suministrar la cañería de gas y agua.

F.P