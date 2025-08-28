Nuevo fin de semana largo confirmado: ¿Qué días será?

Tras la publicación de un nuevo decreto nacional en el Boletín Oficial que regula los feriados trasladables, se conocieron los detalles sobre cómo se aplicarán los traslados de aquellos días festivos que caigan en sábado o domingo.

En este contexto, el ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, confirmó que el feriado del 12 de octubre, que este año cae domingo, se trasladará al lunes 13 de octubre, creando un fin de semana largo XXL que no estaba previsto originalmente.

Impulso al turismo y la economía

El anuncio se realizó en la apertura de HOTELGA, la feria de hotelería y gastronomía organizada por FEHGRA y la AHT, y contó con la participación del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien remarcó la importancia del fin de semana largo para la actividad turística.

Scioli señaló que el presidente Javier Milei comprende la relevancia del sector, que genera más de 1,2 millones de puestos de trabajo, y aseguró que el traslado del feriado responde a los constantes pedidos de las provincias y de las entidades vinculadas al turismo.

Asimismo, resaltó la gestión de Soledad Martínez, secretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, que promovió el traslado al considerar que este feriado es el segundo más importante para la actividad turística del país, solo detrás del Carnaval y por encima de Semana Santa.

