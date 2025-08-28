Declararon culpable al acusado por el asesinato de un policía

Un jurado popular integrado por 12 personas declaró culpable a Gastón Nahuelquir por el homicidio doblemente agravado del policía provincial Adrián Nahuelquir, asesinado en diciembre de 2023 en el paraje La Blancura, zona rural de Cushamen.

El veredicto se conoció en la tarde de este miércoles, tras los alegatos de clausura presentados por la Fiscal General María Bottini y los funcionarios de fiscalía Ismael Cerda y Silvia Prada, mientras que la defensa estuvo a cargo de la defensora pública Betina Feld y el abogado Mauro Di Taranto. La jueza técnica Cecilia Vélez fue la encargada de brindar las instrucciones previas a la deliberación.

Cómo fue el crimen

La investigación determinó que el ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023. La víctima, de 36 años, vivía en Cushamen junto a su esposa y su hija de 10 años. Esa noche, mientras participaba de una reunión social y se encontraba desarmado, fue sorprendido por el agresor, quien lo apuñaló con un cuchillo de 38 centímetros. Las heridas provocaron su muerte casi de inmediato.

El hecho fue calificado como homicidio doblemente agravado, por haberse cometido con alevosía y por la condición de empleado policial de la víctima.

Desarrollo del juicio

Las audiencias comenzaron el martes en la Oficina Judicial de Lago Puelo, luego de la conformación del jurado popular el lunes. En apenas dos días de debate, las pruebas y testimonios fueron considerados suficientes para arribar al veredicto de culpabilidad contra el acusado.

Próximos pasos

La audiencia de cesura de pena se llevará adelante este jueves al mediodía, instancia en la que se definirá la condena que deberá cumplir Gastón Nahuelquir por el crimen del efectivo policial.

O.P