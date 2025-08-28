14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales DICASURTrevelin
28 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria

La causa, iniciada por la denuncia de un productor, está realizando una investigación a un grupo de sociedades que habría comprado ganado sin pagarlo y descapitalizado a una empresa para evitar deudas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se están llevando a cabo en estos momentos una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunta estafa, desbaratamiento de empresa y otros delitos. Las diligencias judiciales, requeridas por el Ministerio Público Fiscal y autorizadas por un juez penal, son llevadas a cabo por personal de la policía de Chubut en un frigorífico de Trevelin, en varios domicilios de la ciudad de Esquel y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un ganadero que acusa a un grupo de personas de unirse a través de distintas sociedades comerciales para comercializar carne vacuna. Según la investigación, los denunciados habrían captado la confianza de los ganaderos, incluyendo al denunciante, para comprarles ganado y luego habrían dejado de pagarles, desprendiéndose de bienes y capital de la empresa para no afrontar las deudas.

 

Durante los allanamientos, se busca documentación contable, financiera y comercial de las sociedades investigadas, como libros de actas, chequeras, facturas y extractos bancarios. También se busca información en dispositivos electrónicos como computadoras, discos rígidos y celulares. El objetivo es reunir pruebas que permitan determinar la comisión de los delitos investigados y el destino de los fondos.

 

Todos los elementos secuestrados serán analizados por el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General, en Rawson.

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
2
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
3
 Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria
4
 El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur
5
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
3
 Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida
4
 Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director
5
 La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -