Jueves 28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín

Hoy jueves 28 de agosto a las 13 horas, el juez Jorge Novarino dictó la esperada sentencia tras la fuga en abril del acusado y su posterior extradición desde Chile.
Hoy jueves 28 de agosto, a las 13 horas, el juez Jorge Novarino dictó la sentencia integral en el caso de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, declarado penalmente responsable del femicidio de Ana Alicia Calfín por un jurado popular el pasado 11 de abril.

 

La condena de prisión perpetua llega tras un largo recorrido donde la defensa insistía en su inocencia y en la teoría de que se trató de un accidente.

 

La familia de Ana Calfín recibió con emoción la decisión del juzgado, y había convocado en el día de hoy al apoyo popular en la plazoleta frente a Tribunales.

 

El detenido se encontraba con prisión preventiva cuando se dio a la fuga en el mes de abril. Fue encontrado pocas semanas después en Chile y la extradición se concretó el pasado 20 de agosto. La familia de Ana Calfin esperaba la acción de la justicia en un caso que conmocionó a la región.

 

El 6 de agosto de 2023 Miguel Alejandro Vargas Nehuén roció con nafta y prendió fuego a Ana Calfín, provocándole graves heridas desde la cabeza hasta la cintura. Finalmente la mujer murió el 18 de agosto, casi dos semanas después de la brutal agresión, internada en un hospital.

 

SL

 

