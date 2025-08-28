14°
Jueves 28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Juan Manuel Peralta deja su cargo de Turismo en Trevelin por "decisión del intendente"

El ex funcionario expresó que su salida se da en un momento clave para el turismo local, aunque aseguró que se va "con el corazón lleno" por los logros obtenidos.
Por Redacción Red43

En exclusiva con Red43, Juan Manuel Peralta se refirió a su salida de la Secretaría de Turismo de Trevelin, un cargo que ocupó durante casi seis años. El ex funcionario aseguró que su renuncia no fue una decisión propia, sino del intendente, quien "tiene todos los días la renuncia a disposición" de sus funcionarios. Peralta expresó que "es él el que decide en tiempo y forma" y que, si bien él no hubiera elegido este momento para irse, "queda acatar esa medida, aceptarla, agradecerle y valorar todos estos años de trabajo".

 

 

El ex funcionario confesó que la noticia fue "muy estruendosa" y que recibió "muchas" llamadas de prestadores y colegas del sector, "hasta con emoción, con llanto en el teléfono". Peralta, que deja el cargo el 1 de septiembre, afirmó que se va "con el corazón lleno" y con "gran satisfacción" por los logros obtenidos, los cuales consideró un "logro colectivo" junto a su equipo y a los prestadores locales. La forma en que se dio su salida, con solo una semana de anticipación, fue acordada con el intendente para darle "un cierre".

 

 

Balance de gestión

 

 

Peralta destacó que en estos años se logró "visibilizar a Trevelin" y ponerlo en valor a nivel nacional e internacional, a tal punto de ser reconocido por la OMT como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos Rurales del mundo". Entre los hitos de su gestión, mencionó la creación de la Ruta del Vino, la consolidación de la temporada de tulipanes, y el posicionamiento del pueblo como "la capital nacional del vuelo de montaña". También resaltó el crecimiento del turismo rural comunitario y la creación de tres áreas protegidas municipales. Como indicadores del éxito de su gestión, el ex secretario señaló el aumento de la capacidad de alojamiento de 690 a 1.700 plazas, el incremento de las actividades disponibles de 15 a 50, y un crecimiento en las visitas anuales, pasando de menos de 10.000 a más de 40.000 visitantes.

 

 

Futuro político y personal

 

 

Sobre su futuro, Peralta adelantó que, si bien se tomará unos días de descanso para estar con su familia, ya tiene "propuestas laborales" que analizará. Además, afirmó que continuará vinculado a la política: "Estamos en campaña, en dos meses son las elecciones". El ex secretario se mostró confiado en que su espacio político, el peronismo, ganará en Trevelin y destacó que se centrarán en "llevar un mensaje" a la comunidad. Sobre la persona que lo reemplazará, indicó que ya tuvo una reunión con ella, pero que no dará su nombre, ya que "sería irresponsable" de su parte anunciar algo que no le compete.

 

 

F.P

 

