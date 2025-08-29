Quiso coimear con 300 mil pesos a la policía para poder llevar frutas y verduras: fue detenido

Este jueves en Rawson, personal policial detectó un camión con acoplado descargando en un utilitario mercadería de verdulería en forma irregular. Además de no contar con cadena de frío en los vehículos, el camión transportaba electrodomésticos.

Todo se desarrolló cuando el personal de Operaciones Policiales de Rawson realizaba tareas habituales y observa sobre una calle del Barrio Roca, un camión con un container y estacionado a su costado obstruyendo el paso vehicular una camioneta utilitaria.

Al descender los empleados policiales para fiscalizar el rodado por la Infracción al tránsito, detectaron que desde el container descargaba al utilitario, mal estacionado, cajas de verduras y frutas y a otro vehículo, de igual porte, que estaba estacionado por detrás del camión.

En ese momento se acercó un sujeto quien dijo ser el dueño de los dos utilitarios, explicándole al uniformado qué estaba descargando mercadería para llevar a Madryn de donde es oriundo.

En ese momento, también se detectó que en el interior del container había mercaderías varias entre electrodomésticos y otros elementos, detallando que el container no tenía cadena de frío.

Ante esta situación irregular, el oficial le hace saber al dueño de las camionetas utilitarias que esa maniobra no era correcta ya que infringía las ordenanzas de salubridad, por lo que se iba a labrar las actas de infracción.

En ese momento el sujeto comienza hablar con el empleado policial y en un momento le ofrece la suma de 300.000 pesos para que lo dejara llevarse la mercadería.

El efectivo rápidamente llamo a su jefe y le hizo saber la situación de intento de “coima”, con la particularidad que el empleado policial había logrado grabar con su celular al sujeto cuando este le ofrecía el dinero.

Ante tal situación se procede a la detención del dueño de los vehículos y se le da conocimiento al Ministerio Público Fiscal de Rawson.

Se convoca a personal de Bromatología y Transporte de Rawson, y se secuestró el vehículo Toyota modelo Hiace y la Mercedes Benz Sprinter a través de tránsito municipal por ser unidades no habilitadas para el transporte de mercadería.

A través de bromatología municipal se labraron las actas de infracción y se secuestraron frutas, verduras y otros elementos perecederos. La suma aproximada de la mercadería ronda los 3.500.000 pesos que eran transportados de manera irregular.

Tanto los rodados utilitarios como la mercadería quedan a disposición del Juez de Faltas de la ciudad de Rawson El aprehendido por cohecho resulta ser un sujeto de origen boliviano de 53 años, con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn de profesión comerciante.

Respecto al camión y el container se fiscalizó y se chequearon los remitos de carga de la mercadería (electrodomésticos y demás elementos) labrándose actas de estilo que después serán giradas a las autoridades correspondientes. Supervisaron el operativo el jefe de la Sección Operaciones y Director de Seguridad.