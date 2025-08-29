Ladrones a dieta: robaron de un depósito bananas, naranjas y melones

Personal policial de la Comisaría Sexta de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la colaboración de Gendarmería, detuvo este jueves, a un hombre que junto a un cómplice había robado mercadería en un depósito mayorista de la calle Mahuida al 1.800, en el barrio San Cayetano.

Todo se inició cuando personal de Gendarmería Nacional que se encontraba realizando tareas preventivas junto a personal policial del Comando Unificado, informó haber observado a dos hombres que ingresaron a un comercio mayorista identificado como “Depósito Videma”. Posteriormente, una mujer, responsable del local, salió del mismo gritando que los individuos habían sustraído mercadería. Personal policial logró la aprehensión de uno de ellos a escasos metros del lugar.

Cuando los efectivos policiales se entrevistaron con la damnificada, esta manifestó que los hombres sustrajeron frutas varias, entre ellas bananas, naranjas y melones por un valor estimado de 10 mil pesos. El aprehendido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.