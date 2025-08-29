10°
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
Epuyén celebra su 117º aniversario con vigilia, desfile y feria

Epuyén celebra 117 años con una completa agenda de festividades que incluyen vigilia, shows artísticos, desfile cívico-militar y feria. Conocé el cronograma y cada una de las propuestas.
La Municipalidad de Epuyén invita a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones por el aniversario número 117 de la localidad, con una agenda que combina espectáculos artísticos, actividades culturales y actos cívicos.

 

Las festividades comenzarán el domingo 31 de agosto con una vigilia en el Gimnasio Municipal, a partir de las 21 horas. La noche contará con shows musicales del Centro de Estudios Cordilleranos y recitales de artistas locales, incluyendo poesía a cargo de Azul Gatti, la Banda de Gastón Moreno y grupos de chamamé como “Los Amigos”.

 

Se realizará la ceremonia de velas y la caminata hacia la Plaza Abelardo Epuyén con la ofrenda de flores y el descubrimiento de una placa, para culminar con la celebración del cumpleaños del pueblo con la presentación de la banda “Alborada Tropical”.

 

 

El lunes 1 de septiembre se realizará el acto y desfile cívico-militar, el tradicional evento que congrega a vecinos y autoridades en la Avenida Los Halcones. La convocatoria para autoridades y portadores de banderas será a las 14:30 horas, y el desfile comenzará a las 15 horas.

 

Ese mismo día, en paralelo, se desarrollará una feria comunitaria en el Salón de la Escuela 774, que abrirá sus puertas de 14 a 18 horas, ofreciendo un espacio de encuentro donde se combina la cultura y el comercio local.

 

 

En el marco de estas celebraciones, la Municipalidad de Epuyén informó que las oficinas permanecerán cerradas el lunes 1 de septiembre, retomando sus funciones habituales el martes 2.

 

 

 

O.P

 

