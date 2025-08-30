Un jurado popular declaró culpable a un policía que mató a un chico de un tiro en la nuca

En Comodoro Rivadavia un jurado declaró culpable al policía Simón Cruz por el crimen del menor Lautaro Labbe. La imputación es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La cesura de pena será el jueves 4 de septiembre a las 8.30.

El episodio ocurrió el 18 de abril de 2023, cuando siendo las 2.30, una comitiva policial integrada entre otros por Cruz se dirige a los Claveles y Huergo del barrio San Martín ya que habría dos personas intentando abrir autos.

No ven a nadie y seguidamente dos menores, uno de ellos la víctima, salen corriendo e ingresan al pasaje las Rosas. El segundo menor logra huir mientras Cruz abusando de su función, ya que no habría ninguna situación de peligro ni peligro inminente para él ni para sus compañeros, extrajo su arma, la cargó y efectuó un disparo por la espalda en la nuca a la víctima Labbe.

El chico permaneció 8 días internado y luego falleció. El fiscal en su alegato consideró probado el “homicidio agravado, porque el autor abusó de su función como policía”. Por su parte la querella igualmente consideró probado en el debate la responsabilidad de Cruz. La defensa postuló una calificación menor de “homicidio culposo”, es decir que el hecho “se produce por un accidente y que no tuvo la intención” de matar.

En una audiencia anterior otros cuatro uniformados coimputados, Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Lucía Rosales, se acogieron a un juicio abreviado y reconocieron su responsabilidad por “encubrimiento y falsedad ideológica agravados”. Fueron condenados a la pena de 1 año y 2 meses prisión (condicional) para Colque y Valenzuela, además de 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más reglas de conducta; en tanto que para Ortiz y Rosales 1 año y 6 meses prisión (condicional), más 3 años inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y 3 años de inhabilitación absoluta, más reglas de conducta.

El juez fue Mariano Nicosia; el fiscal fue Julio Puentes; por la querella en representación conjunta de la madre de la víctima actuaron Lucía Pettinari, Gustavo Oyarzun y Luciana Risso. La defensa de Cruz fue ejercida por Alejandro Fuentes y Guillermo Iglesias.