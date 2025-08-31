Se viene una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor

La ciudad de Esquel volverá a vestirse de colores con una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor, que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, entre las 17:00 y las 21:30 horas, sobre la Avenida Ameghino, en el tramo comprendido entre Brown y Volta.

La edición anterior, celebrada en 2024, fue un éxito de convocatoria, con una gran afluencia de vecinos y visitantes que recorrieron los numerosos puestos con propuestas que abarcaron desde artesanías y arte en vivo hasta platos típicos y productos regionales. También se destacaron iniciativas ligadas al cuidado del entorno, como entrega de compost, sorteos de plantas nativas y acciones de concientización sobre el arbolado urbano.

Este año, la propuesta busca llegar a muchos más vecinos.

R.G.