15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 31 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
31 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Se viene una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor

El tradicional encuentro cultural regresa el domingo 7 de septiembre con música, arte, gastronomía y conciencia ambiental. Se esperan artistas locales y un posible show estelar. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel volverá a vestirse de colores con una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor, que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, entre las 17:00 y las 21:30 horas, sobre la Avenida Ameghino, en el tramo comprendido entre Brown y Volta. 

 

La edición anterior, celebrada en 2024, fue un éxito de convocatoria, con una gran afluencia de vecinos y visitantes que recorrieron los numerosos puestos con propuestas que abarcaron desde artesanías y arte en vivo hasta platos típicos y productos regionales. También se destacaron iniciativas ligadas al cuidado del entorno, como entrega de compost, sorteos de plantas nativas y acciones de concientización sobre el arbolado urbano.

 

Este año, la propuesta busca llegar a muchos más vecinos. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Miguel Ibarra QEPD
2
 Un vidriero de confianza: la vida de Don Gauna en Esquel
3
 Torres anunció la licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional N° 40 Facundo-Los Tamariscos con recursos provinciales
4
 Hoy se realiza la apertura del 26° Salón Municipal de Artes Plásticas
5
 La ciencia detrás de los implantes dentales: qué son, cómo funcionan y cuándo se indican
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
3
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
4
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
5
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -