Domingo 31 de Agosto de 2025
opinion
31 de Agosto de 2025
opinion
Maira Belen Güentian Arevalo

La ciencia detrás de los implantes dentales: qué son, cómo funcionan y cuándo se indican

Los implantes dentales son la alternativa más segura, estética y duradera para reemplazar dientes perdidos, devolviendo no solo la función masticatoria sino también la armonía de la sonrisa.

Los implantes dentales son pequeñas estructuras de titanio que se colocan en el hueso maxilar o mandibular, actuando como la raíz artificial de un diente. Sobre ellos se instalan coronas, puentes o prótesis completas, logrando una integración casi natural tanto en apariencia como en funcionalidad.
Perder un diente no solo afecta la estética de la sonrisa. También compromete la función al masticar, la estabilidad de los dientes vecinos y, con el tiempo, puede provocar pérdida ósea. Frente a este panorama, los implantes dentales surgen como la opción más avanzada y duradera para devolverle a los pacientes la confianza y la comodidad.

 


¿Para quiénes están indicados?
Los implantes son una excelente opción para casi cualquier persona que haya perdido uno, varios o todos sus dientes, siempre y cuando su estado de salud general sea bueno.
• Pérdida de un solo diente: En este caso, el implante es ideal porque permite reemplazar el diente sin afectar a los sanos que lo rodean.
• Pérdida de varios dientes: Se pueden colocar varios implantes que servirán como soporte para un puente fijo, lo que evita el uso de una dentadura parcial removible.
• Pérdida total de los dientes: Los implantes pueden ser la base para una prótesis completa fija, que ofrece mucha más estabilidad, comodidad y seguridad que una dentadura tradicional removible.

 


¿Y si hay falta de hueso?
En esos casos, la odontología actual dispone de técnicas complementarias como injertos óseos, regeneración guiada de tejidos o elevación de seno maxilar. Estos procedimientos permiten aumentar la cantidad y calidad del hueso, garantizando que el implante pueda colocarse en condiciones seguras y predecibles.
En definitiva, los implantes dentales son una herramienta fundamental en la odontología moderna: mejoran la calidad de vida, devuelven estética y funcionalidad, y ofrecen soluciones personalizadas para cada paciente.
Cada sonrisa es única, y también lo es cada tratamiento. Te invitamos a acercarte a una consulta para despejar dudas y conocer si los implantes dentales son la solución indicada para vos.

 


📍 Pasteur 459, Esquel Chubut
📞 Turnos al 2945 546968

 

