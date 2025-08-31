Chubut dice presente en Salta de los Juegos Nacionales Evita

Reafirmando el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con la promoción del deporte, la recreación y la inclusión social, una delegación de 55 chubutenses de distintas localidades de la provincia viajaron a Salta para participar en los Juegos Nacionales Evita de Personas Mayores, que se desarrollarán en esa ciudad del norte argentino del 1 al 5 de septiembre.

Previo a la partida a la delegación, que competirá en diversas disciplinas deportivas, se realizó la presentación oficial de la indumentaria y la mascota que identificarán a los representantes del Chubut. Del acto participaron el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; y el subsecretario de Desarrollo Humano, Cristian Aprossof.

En la ocasión, Papaiani felicitó a quienes fueron seleccionados en cada disciplina y destacó la diversidad de la delegación, al remarcar que “hay representantes tanto de comunas rurales como de ciudades grandes que hoy están viviendo una experiencia única. Gracias al gobernador de la provincia Ignacio Torres, que impulsó esta participación y permitió que esto sea posible”.

Más de medio centenar de representantes

La delegación chubutense está conformada por 55 personas mayores de distintas localidades de la provincia, quienes tendrán la posibilidad de representar a Chubut en diversas disciplinas deportivas.

Entre las disciplinas en las que competirán se destacan Ajedrez, Newcom, Sapo, Orientación, Tenis de mesa, Truco mixto, Circuito de habilidades motrices, Pádel y Tejo.

Durante el encuentro nacional, las competencias se llevarán adelante en distintos escenarios deportivos de la ciudad de Salta, culminando el viernes 5 de septiembre con una actividad recreativa de cierre, tras lo cual la delegación regresará a la provincia.

De esta manera, Chubut vuelve a estar presente en uno de los eventos más importantes del país para las personas mayores.