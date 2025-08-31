Incidente fronterizo con repercusiones legales

Un ex legislador neuquino se vio envuelto en un delicado episodio en el paso fronterizo Pino Hachado, donde fue detenido temporalmente por autoridades chilenas tras hallar municiones no declaradas en su vehículo.

El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto por la mañana, alrededor de las 9:10, durante un control rutinario realizado por personal de Aduanas y Carabineros. En ese momento, al revisar una Toyota Hilux en la que viajaba Edgardo Daniel Della Gáspera, encontraron una caja con 50 proyectiles calibre .22 marca Orbea, oculta en el apoyabrazos del conductor.

Della Gáspera, quien fue legislador provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, había asegurado a los agentes que solo transportaba equipaje personal. Tras el hallazgo, admitió no haber declarado el material bélico.

La situación fue reportada a las autoridades judiciales chilenas, quienes iniciaron una denuncia formal por presunto contrabando. Además, el ex funcionario podría enfrentar cargos por infringir la normativa sobre armas y explosivos vigente en el país trasandino. Las municiones fueron confiscadas y quedaron bajo custodia de Carabineros.

Della Gáspera, domiciliado en la estancia La Marita de Loncopué, integró la Legislatura neuquina entre 2012 y 2015, y luego volvió en 2016 para completar el mandato del fallecido legislador Luis Sapag. El episodio vuelve a poner su nombre en el centro de la atención pública, esta vez lejos de su conocido vínculo con la fauna patagónica y en medio de un posible proceso judicial en Chile.

R.G.