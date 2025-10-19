De Versalles a Esquel: Una turista fascinada por el Campo de Tulipanes y el viaje en La Trochita

El tradicional y popular show de "asalto" a La Trochita, el Viejo Expreso Patagónico, sigue generando una mezcla de asombro, emoción y, a veces, un susto auténtico entre los visitantes. María del Rosario Grosso, una turista de Versalles, Capital Federal, compartió su experiencia tras realizar el paseo, que combinó la belleza de los paisajes y el inesperado realismo del espectáculo de asalto.

María del Rosario visitó Esquel especialmente para conocer el Campo de Tulipanes y elogió efusivamente su viaje: "Me encantó el viaje, fue todo maravilloso, la gente de acá de Chubut, una mejor que la otra, muy buena".

El paseo en el viejo expreso patagónico fue uno de los puntos altos de su visita, un regalo de su hijo y nuera por el Día de la Madre. "Tomamos la Trochita, fue una emoción divina la que pasamos, por lo que vimos y todo, muy buena", comentó.





La turista relató que, al inicio del trayecto, el ambiente era festivo y animado, destacando que no se asustó con la primera parte del show, pues "me encantó la orquesta, me encantó toda la gente, bailamos sí".

Sin embargo, el asalto de regreso, después de haber visitado Trevelin, fue una experiencia de alto impacto. María del Rosario confesó que el realismo de la escena la tomó por sorpresa: "Cuando volvimos de vuelta, después de venir de Trevelin, cuando volvimos te juro que cuando pasó la ruta y empezaron a los tiros me recontra asuste".

A pesar del susto inicial provocado por la simulación de disparos, la turista se recuperó rápidamente y su balance final fue muy positivo.

María del Rosario destacó la calidad de los servicios a bordo. "El tren, fabuloso, hermoso, paseamos, vinimos al vagón de acá del comedor y comimos todo muy rico, muy hermoso".

Su hijo, que tiene una agencia de turismo y promociona viajes, le regaló esta experiencia junto a su nuera y consuegra. Tras vivirlo en persona, la turista concluyó con entusiasmo: "Me encanta, volvería otra vez porque me encantó, la gente divina".





T.B