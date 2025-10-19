Espectacular Asalto a La Trochita: 40 pistoleros a caballo y "secuestro" de viajeros en el regreso de Nahuelpan

El Viejo Expreso Patagónico La Trochita vivió ayer un sábado de gran emoción y alta concurrencia con la realización del tradicional show de "asalto" al tren. La formación partió repleta hacia Nahuelpan y el regreso se transformó en un verdadero espectáculo de ficción al cruzar la Ruta 259, con la aparición de los bandidos que esperaban para cumplir con la icónica tradición.

El grupo de "pistoleros", liderados por Ricardo Alberto Lochocki, aguardó la formación en el tramo final hacia la estación Esquel.





Ricardo Alberto Lochocki, referente de la puesta, explicó el espíritu del show: "Es una ficción para imitar lo que nunca se hizo acá, en el lejano oeste, recordando a gente que sí habitaron acá".

Lochocki enfatizó que el objetivo es divertir y potenciar el atractivo único del tren: "Ya que tenemos el trencito que es único, lo divertimos haciendo esto, es recordar un pasado, nada más, no existió nunca acá en la Patagonia esto, el tren es mucho más joven de cuando se asaltaba acá abajo, pero es una forma de integrar más un poquito al turismo y al valor agregado que pueda tener Esquel, que está maravilloso".

El espectáculo, que ya lleva 48 ediciones, sigue sumando interés. Lochocki bromeó sobre el realismo del show: "Ahora ya tenemos miedo hasta que cobren en serio la recompensa más o menos, por ahí se la cree la gente, con tanta información de YouTube". Destacó, además, el amplio apoyo: "Todo el pueblo está tratando de participar, es fantástico, y gracias al turismo y producción que nos han facilitado para que lo podamos hacer".





El tren salió con todos sus asientos ocupados por pasajeros. El asalto se concretó apenas la formación cruzó la ruta: alrededor de 40 personas a caballo, apareciendo desde el bosque, "desataron la algarabía de los viajeros que se entusiasmaban ante el avance de los bandidos a los tiros".

El momento culminante llegó cuando "muchos fueron secuestrados y subidos a una carreta, que es el símbolo de cada edición el asalto".

Numeroso público se acercó al punto del juego, estacionando a la vera de la Ruta 259 para apreciar la propuesta. El evento contó con una amplia cobertura de medios y varias tomas aéreas realizadas con drones.

Miguel Sepúlveda, subgerente de La Trochita, manifestó su alegría por la repercusión del evento, señalando que el asalto es un "atractivo extra" para los turistas que viajan a Nahuelpan. Sepúlveda confirmó que el tren salió repleto.

En cuanto al desarrollo del Viejo Expreso Patagónico, el subgerente informó que "sigue rodando a modo de prueba el nuevo vagón, que pronto será incorporado oficialmente".

A pesar de la gran cantidad de espectadores en la ruta, la Policía de la Provincia cumplió con la tarea preventiva y de ordenamiento del tránsito, y no se registró ningún inconveniente.

Ya se anunció un nuevo viaje especial con asalto para el sábado 1º de noviembre, y los pasajes "están casi todos vendidos".





T.B