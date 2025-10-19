14°
Domingo 19 de Octubre de 2025
19 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El Gobierno de Chubut activa el SIFEBU y refuerza rastrillajes con drones y Canes

La Policía del Chubut y Protección Ciudadana coordinan la búsqueda de la pareja extraviada hace una semana. El rastrillaje incluyó el Cañadón de Visser y los ranchos de los pescadores.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut que encabeza Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa con un intenso operativo de búsqueda en un amplio radio de cobertura entre Comodoro Rivadavia y Camarones, para localizar a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), pareja con la cual se perdió contacto hace una semana. 

 

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa en terreno el amplio despliegue de distintas unidades de la Policía del Chubut; Subsecretaría de Protección Ciudadana; Bomberos Voluntarios; Municipalidad de Comodoro Rivadavia; Prefectura Naval Argentina; junto con vehículos 4x4 particulares que llevan adelante rastrillajes por tierra, mar y aire para encontrar a las dos personas.

 

Hallazgo de camioneta

 

El último viernes 17 de octubre, a través de un medio aéreo, se encontró la camioneta en cercanías del 'Cañadón de Visser', en inmediaciones al área conocida como ‘Rocas Coloradas’.  

 

En este sentido, el sábado 18 de octubre, desde las 07 horas, se reanudó el operativo con un despliegue de más de 100 efectivos de distintas dependencias policiales con 20 camionetas, cuatriciclos y drones.

 

El rastrillaje se extendió hacia la costa y los caminos rurales cercanos a la estancia ‘Willatoski’ y hacia los ranchos de los pescadores con la colaboración de las Divisiones Canes de Comodoro Rivadavia y de Trelew; el GEOP; la Subsecretaría de Protección Ciudadana; cadetes del Instituto de Formación Policial y la Defensa Civil Municipal.

 

El despliegue general se realiza bajo la supervisión del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, con la coordinación del jefe del rastrillaje, el subcomisario Patricio Fabián Rojas, y el Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, a cargo de la investigación judicial.

 

Para una próxima etapa, se proyecta la incorporación de perros especializados en búsqueda RH. Asimismo, el jefe de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia activó el protocolo de intervención del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para sumarse a las tareas de búsqueda en terreno en el transcurso de las próximas horas.

T.B

 

