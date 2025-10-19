21°
Domingo 19 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Detectan Cannabis oculto en una lata de cerveza acondicionada con yeso en la Terminal de Esquel

Dos personas fueron notificadas por Infracción a la Ley 23737 tras operativos con Scanner y Can detector. Se secuestró Cannabis y un litro de aceite casero sin autorización.
La Sección Antinarcóticos de Esquel, dependiente del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía de la Provincia del Chubut, intensificó durante la última semana los operativos de seguridad y prevención en las rutas nacionales y provinciales que acceden a Esquel y Trevelin, así como en la Terminal de Ómnibus local. Los controles buscan garantizar el orden y la seguridad vial, verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuyendo a un entorno de desplazamiento más seguro.

 

En el marco de estos operativos, se realizaron sendos controles en la Terminal de Ómnibus local, empleando el Scanner de Rayos X y el Can detector de estupefacientes.

 

Durante los procedimientos en la terminal, se detectaron infracciones a la Ley Nacional 23.737 (drogas), involucrando a dos personas mayores de edad que se transportaban en colectivos de larga distancia con destino a Esquel.

 

Uno de los procedimientos llamó particularmente la atención debido al "método de ocultamiento para transportar el estupefaciente con la finalidad de evadir el control policial". Los infractores utilizaron "objetos cotidianos para transportar la droga", demostrando que "la creatividad [está] al servicio de los que se conducen en infracción".

 

El ocultamiento consistió en una LATA de cerveza acondicionada artesanalmente en su interior con otro recipiente de plástico cilíndrico, fijado con yeso, para disimular la presencia de CANNABIS.

 

Además, a esta persona se le detectó UN LITRO de ACEITE de cannabis de manufactura casera, sin contar con la autorización necesaria para su elaboración.

 

En un operativo distinto, la Policía Antinarcóticos procedió al hallazgo de un tubo de pequeñas dimensiones con CANNABIS.

 

La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel tomó inmediata intervención en las circunstancias descriptas.

 

La fiscalía dispuso el secuestro de todo el material estupefaciente y los elementos utilizados para el transporte y ocultamiento.

 

Finalmente, se solicitó la conformación de los sumarios correspondientes y se notificó a los involucrados por Infracción a la Ley 23.737.



T.B

 

