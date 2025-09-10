Escuela de Nivel Inicial N° 409: Inscripciones abiertas para el ciclo 2026

María Luján Machado, directora de la Escuela de Nivel Inicial N° 409, dialogó con Red43 sobre la apertura de inscripciones en la institución para el ciclo lectivo 2026.

La institución está ubicada en las calles Roggero y Miguens, y cuenta con casi 42 años de historia. Después de mucho tiempo, en el año 2007 consigue establecerse en un edificio propio.

A partir del 15, y hasta el 30 de septiembre, está el período de solicitud de vacantes para el ingreso de niños y niñas de 3, 4 y 5 años a la institución el año que viene.

"Como el sistema ha cambiado un poco. Este año, desde el Ministerio de Educación, la solicitud de vacantes se realiza por medio de DINO, un chatbot que se usa desde Whatsapp. Como sabemos que no todo el mundo está acostumbrado al mundo digital y demás cuestiones, lo que ofrecemos es una mesa de ayuda, así que entre el 15 y el 30 vamos a estar, desde las 8:00 hs hasta las 16:30 hs aproximadamente, disponibles para ayudar a las familias", detalló María Luján.

Para realizar consultas en la institución es necesario acercarse con el celular, la imagen del DNI de ambas caras del niño y de los padres, una boleta de servicios para quienes no tengan el domicilio actualizado, entre otros. Además, comenta la directora, es obligatorio tener una cuenta de Gmail activa.

"Están invitados, no sólo a que los ayudemos con la inscripción sino también a conocer todo el jardín, pueden visitar las salas y ver las propuestas que tenemos. Siempre decimos que la mayoría de las Escuelas de Nivel Inicial de Esquel tienen hermosas propuestas, pero nosotros los invitamos a Roggero y Miguens a que nos conozcan y sean parte de nuestra comunidad educativa", concluyó.

R.G.