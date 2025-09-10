11°
10 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

El Torneo Sanmartinianitos de Fútbol Infantil ya tiene fecha

Los organizadores lo dieron a conocer en la mañana de hoy. Muchos entrenadores ya estaban consultando por el torneo
Es sin dudas el torneo de fútbol infantil más convocante del Departamento Tehuelches. Todos quieren ser parte del mismo y desde hace varios días muchos entrenadores ya estaban preguntando por la fecha de este torneo, que este año llega a su cuarta edición.

 

Esta mañana, integrantes de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de José de San Martín confirmaron que desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre se llevará a cabo este torneo que convoca a muchos equipos de región patagónica, entre ellos la CAI de Comodoro Rivadavia, quienes fueron los grandes ganadores del año pasado.

 

 

La idea es superar ampliamente en equipo a lo realizado el año pasado donde se jugaron un total de 44 partidos, en su mayoría dentro del Gimnasio Municipal de José de San Martin y otros, la categoría más grande de varones, en una cancha al aire libre.

 

Recordemos que en la pasada edición tomaron parte de este torneo los equipos de Costanera Sur de José de San Martín, FC Paso de Indios, Chacarita de Gobernador Costa, Leonas de Rio Pico, Titanes de Gobernador Costa, Platense de José de San Martín, CAI de Comodoro Rivadavia, Escuela Municipal de Rio Pico, el Tanque de Tecka y el representativo de Aldea Apeleg.

 

Hasta el momento no se confirmaron las categorías que tomarán parte de este torneo, pero si nos basamos en lo que ocurrió el año pasado debemos señalar que hubo un total de siete categorías, dos de ellas de mujeres.

 

 

En la pasada edición, la categoría más grande de los varones, quienes jugaron al aire libre, fue la categoría 2011-12), en tanto las categorías 2013 (pura), 2014-15, 2016-17 y 2018-19 en la rama masculina, además de dos equipos femeninos, anotados en las categorías 2010-11 y 2012-13 jugaron todos en el Gimnasio Municipal.

 

Se calcula que para este año, se correrán en un año esas categorías.

 

Por último se están haciendo las gestiones para que los Diputados Provinciales declaren a este torneo de “Interés Legislativo”, en tanto se gestiona además ante las autoridades de Chubut Deportes, que esta entidad acompañe el desarrollo de este campeonato.

 

