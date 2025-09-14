11°
Esquel, Argentina
Domingo 14 de Septiembre de 2025
14 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Arranca hoy el Torneo de la Divisional de Honor de Futsal Masculino

A partir de las 12 horas comienza la fiesta del futsal en tres canchas simultáneas. Transporte Wenu, Club Deportivo Del Campo y Transporte Espósito son los representantes de la zona.
Es el torneo más importante de Futsal Masculino a nivel equipos. Todos quieren ser de Honor. Jugar un torneo de esta magnitud es como jugar la Champions. Un total de 32 equipos de distintos lugares del país y todos con la misma ilusión. Ser el mejor a nivel Nacional.

 

 

Hoy a las 12 del mediodía dará inicio el torneo Argentino de Club de la Divisional de Honor donde habrá tres equipos de la zona que tomarán parte del mismo. Transporte Wenu y Deportivo del Campo serán los equipos que representarán a la AFE en tanto Transporte Espósito lo hará para la Asociación Rojinegra de Trevelin.

 

 

Este torneo comenzará hoy y se extenderá hasta el martes con los encuentros de la fase clasificatoria, en tanto la gran final está establecida para el sábado 20 de septiembre.

 

Los partidos se jugarán en el Gimnasio Municipal de Esquel (como sede principal), en el SUM de la Escuela 112 y también en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

 

