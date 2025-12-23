Esquel se une por una causa noble: llega la 8va edición de la carrera solidaria de las peñas

Este martes 23 de diciembre, la ciudad de Esquel vuelve a ser escenario de un gesto de unidad deportiva . Se lleva a cabo la 8va Carrera Solidaria , un evento que nació de la camaradería entre hinchas de distintos clubes y que hoy busca institucionalizarse como parte del calendario municipal a través de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante.

Un mensaje de unión más allá de los colores, Patricia Robert, representante de la Filial de River Plate, destacó la repercusión creciente de la jornada: "Mantenemos la fecha porque ya es inamovible para nosotros. El propósito es la solidaridad y demostrar que, más allá de la rivalidad y el folklore del fútbol, podemos juntarnos para un fin común".

A las peñas históricas de River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, este año se han sumado simpatizantes de otros clubes como Banfield, Estudiantes, Lanús, Temperley y Vélez. "Es un mensaje para los más chicos; que la pelea entre los equipos es solo deportiva y que fuera de la cancha estamos todos juntos para ayudar", señalaron los organizadores.

Circuitos y modalidades de participación La convocatoria es a partir de las 18:00 hs en el Predio de La Trochita (Don Bosco y Conesa). El evento cuenta con dos modalidades principales:

3.5 km Recreativa : Un recorrido familiar que se puede realizar caminando o trotando, con destino al puente largo de la cascada y regreso al punto de partida.

7 km Competitiva: Un trayecto destinado a quienes deseen realizar el recorrido al trote.

El objetivo: Superar las 70 canastas navideñas La inscripción consiste únicamente en la donación de un alimento para la canasta navideña. Todo lo recaudado será entregado a Silvana Manosalva, referente del Ropero Solidario y de la campaña "Una Noche Buena para Todos", quien trabaja en terreno identificando a las familias que más lo necesitan.

El año pasado, la iniciativa logró armar 70 cajas navideñas, y para este 2025 la meta es aún más ambiciosa. Los organizadores invitan a todos los participantes a asistir con la camiseta de su equipo favorito para darle "color" a la carrera y reforzar el espíritu de convivencia que caracteriza a la competencia.

F.P