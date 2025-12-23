15°
Martes 23 de Diciembre de 2025
23 de Diciembre de 2025
Con más de 150 atletas, la Escuela Municipal Awkache cierra un año de crecimiento récord

Tras un balance positivo que incluyó la entrega de diplomas a los más pequeños, los entrenadores destacaron el acompañamiento familiar y el trabajo del equipo técnico. Ya planifican actividades de verano en la pista municipal.
Escuchar esta nota

La disciplina del atletismo en Esquel atraviesa un momento de consolidación institucional y deportiva. En una reciente presentación de calendario, los referentes de la Escuela Municipal de Atletismo "Awkache", Rodrigo Peláez y Cristina Campos, confirmaron una noticia muy esperada por los corredores: la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel se realizará el próximo 21 de noviembre.

 

 

"Volvemos al mes donde inicialmente nació la competencia. Después de haber mudado a enero, decidimos retornar a noviembre y ya estamos trabajando con una fecha establecida", explicó Rodrigo Peláez. El objetivo es claro: elevar la vara y recuperar la masividad de atletas en la calle, emulando el éxito de otras competencias locales recientes.

 

 

Balance positivo y enfoque social

 

Por su parte, Cristina Campos brindó detalles sobre el cierre de año de la categoría "Awkache Kids", que culminó con una emotiva entrega de diplomas y un compartir familiar. La entrenadora destacó la magnitud que ha alcanzado la escuela: "Hemos llegado a tener 150 participantes en la pista municipal, entre 80 niños y el resto adultos. Sostener esa cantidad de gente durante el invierno es algo para resaltar, demostrando que el recurso municipal está bien aprovechado".

 

 

Campos anunció que, junto a la Subsecretaría de Deportes que coordina Gonzalo Greña, están diseñando un Grand Prix de Mini Atletismo. Este proyecto busca llevar la disciplina a los distintos barrios de Esquel, trabajando codo a codo con las juntas vecinales para promover la participación de niños y adolescentes, especialmente aprovechando el buen clima de la temporada.

 

 

Actividad de verano y equipo técnico

 

Lejos de detenerse, la actividad continuará durante el verano en la pista municipal para todas las edades. Rodrigo Peláez subrayó que todas las acciones del año estarán orientadas a preparar a los atletas para la gran cita de noviembre.

 

 

Asimismo, Peláez hizo una mención especial al equipo de trabajo que integra Silvana Corbalán: "Queremos revalidar su figura y crear mejores condiciones para el equipo. Silvana ha trabajado todo el año con mucho compromiso. Hay una demanda real detrás de esto; lo que empezó con el impulso de 'Coco' en los Juegos ha seguido creciendo en lugar de decaer, y hoy tenemos más de 130 atletas activos que cuidar", concluyó.

 

 

F.P

 

