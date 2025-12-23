Con más de 150 atletas, la Escuela Municipal Awkache cierra un año de crecimiento récord

La disciplina del atletismo en Esquel atraviesa un momento de consolidación institucional y deportiva. En una reciente presentación de calendario, los referentes de la Escuela Municipal de Atletismo "Awkache", Rodrigo Peláez y Cristina Campos, confirmaron una noticia muy esperada por los corredores: la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel se realizará el próximo 21 de noviembre.

"Volvemos al mes donde inicialmente nació la competencia. Después de haber mudado a enero, decidimos retornar a noviembre y ya estamos trabajando con una fecha establecida", explicó Rodrigo Peláez. El objetivo es claro: elevar la vara y recuperar la masividad de atletas en la calle, emulando el éxito de otras competencias locales recientes.

Balance positivo y enfoque social

Por su parte, Cristina Campos brindó detalles sobre el cierre de año de la categoría "Awkache Kids", que culminó con una emotiva entrega de diplomas y un compartir familiar. La entrenadora destacó la magnitud que ha alcanzado la escuela: "Hemos llegado a tener 150 participantes en la pista municipal, entre 80 niños y el resto adultos. Sostener esa cantidad de gente durante el invierno es algo para resaltar, demostrando que el recurso municipal está bien aprovechado".

Campos anunció que, junto a la Subsecretaría de Deportes que coordina Gonzalo Greña, están diseñando un Grand Prix de Mini Atletismo. Este proyecto busca llevar la disciplina a los distintos barrios de Esquel, trabajando codo a codo con las juntas vecinales para promover la participación de niños y adolescentes, especialmente aprovechando el buen clima de la temporada.

Actividad de verano y equipo técnico

Lejos de detenerse, la actividad continuará durante el verano en la pista municipal para todas las edades. Rodrigo Peláez subrayó que todas las acciones del año estarán orientadas a preparar a los atletas para la gran cita de noviembre.

Asimismo, Peláez hizo una mención especial al equipo de trabajo que integra Silvana Corbalán: "Queremos revalidar su figura y crear mejores condiciones para el equipo. Silvana ha trabajado todo el año con mucho compromiso. Hay una demanda real detrás de esto; lo que empezó con el impulso de 'Coco' en los Juegos ha seguido creciendo en lugar de decaer, y hoy tenemos más de 130 atletas activos que cuidar", concluyó.

F.P