El CAF cierra un año de crecimiento con festejos y una fuerte impronta comunitaria

El Centro de Asistencia Familiar (CAF) concluyó su ciclo anual con una serie de eventos que reflejan el espíritu de acompañamiento que caracteriza a la institución. Su director, Rodrigo Peláez, manifestó una profunda satisfacción por el trabajo realizado junto al personal y los colaboradores externos, destacando que los logros son el resultado de un esfuerzo colectivo. Según explicó el directivo, la labor diaria se vio coronada con un encuentro al mediodía para los niños que asisten al centro y una celebración nocturna que contó con la participación de Tercera A, describiendo esta última etapa como el broche de oro de una verdadera fiesta. Peláez subrayó el compromiso de sus trabajadores al afirmar que "el personal le puso a los dos eventos mucha onda, mucha pila", resaltando también la ayuda desinteresada de músicos y vecinos que se acercaron para colaborar en la organización.

Al analizar el funcionamiento actual de la entidad, el director detalló que la estructura matutina está diseñada para brindar contención a diferentes franjas etarias, funcionando bajo una lógica de cuidado social similar a una guardería pero con un enfoque profundo en la vulnerabilidad. En este sentido, Peláez aclaró que la institución no solo recibe a familias por dificultades económicas, sino que actúa como un organismo de resguardo frente a requerimientos del Juzgado de Familia o el Servicio de Protección. Al respecto, sostuvo que "a veces no solo es la parte económica, sino que por ahí si hay alguna vulneración de un derecho o algo, tenemos que ser controlador, el CAF también asiste a eso". Actualmente, la matrícula ronda los 30 niños, aunque se espera alcanzar el cupo completo una vez que la camioneta institucional finalice su etapa de reparación. La mayor presión en la demanda se concentra hoy en la sala de bebés de hasta dos años, donde el espacio suele estar siempre al límite de su capacidad.

Más allá de la asistencia infantil que se brinda de 7 a 14 horas, la gestión de Peláez se ha propuesto que el edificio sea un espacio vivo durante todo el día. Bajo la premisa de "abrir la institución" para evitar que el lugar permanezca vacío por las tardes, el CAF se ha transformado en un punto de encuentro neurálgico para los adultos mayores. Esta política de puertas abiertas ha permitido que referentes locales coordinen grupos de tenis de mesa, clases de danza con una concurrencia que supera los 80 integrantes y diversas actividades deportivas como el mini atletismo y sesiones de stretching para personas sedentarias. Peláez hizo especial énfasis en que el centro facilita y acompaña estos espacios, invitando a la comunidad a sumarse y ser parte de las propuestas que se extienden hasta la noche.

Hacia el futuro inmediato, el directivo adelantó que durante la temporada estival se enfocarán en la finalización de las obras en el parque y la culminación de los baños para el sector de adultos mayores, con el objetivo de inaugurar estos espacios para el disfrute de toda la comunidad. Con una mirada esperanzadora, el director concluyó su balance agradeciendo el acompañamiento recibido y expresando sus deseos de bienestar para el próximo ciclo al manifestar que "se cierra un año con algo social y si bien es un momento, es un momento de alegría que tiene la gente y para nosotros es importante poder brindar esta posibilidad".

E.B.W.