13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vialidad Provincial capacitó a su personal en el manejo de incendios

Se realizaron jornadas de formación en Puerto Madryn y Rawson destinadas a maquinistas y equipos de apoyo que operan ante las emergencias ígneas.   
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de un convenio firmado entre la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Administración de Vialidad Provincial (AVP) se realizaron jornadas de formación, en Puerto Madryn y Rawson, destinadas a maquinistas y equipos de apoyo que operan ante las emergencias ígneas.

 

La capacitación se encuadra en las políticas puestas en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres centradas en mejorar la eficiencia del Estado en todas sus áreas, dotando de mayores herramientas a los agentes de la Administración Pública.

 

En esta ocasión, y a partir del acuerdo rubricado entre el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher, se dictaron capacitaciones orientadas al personal operativo que trabaja con maquinaria pesada en el manejo del fuego y primeros auxilios.

 

El primer encuentro se desarrolló en la Jefatura Zona Noreste de AVP (Puerto Madryn), donde los viales recibieron conocimientos básicos y esenciales de actuación frente a incendios, y herramientas básicas de primeros auxilios ante situaciones de riesgo de vida.

 

La formación continuó este miércoles en la sede central de Vialidad Provincial (Rawson) con la participación de maquinistas provenientes de la Delegación Zona Centro (Gaiman).

 

Además, formaron parte de las jornadas representantes de la Subsecretaría de Bosques, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y de Defensa Civil, reforzando la articulación interinstitucional para garantizar una respuesta más eficaz frente a emergencias.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Agustín Conturso sobre la situación de la empresa NEXT: “Esto es una pelea absurda”
3
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
4
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
5
 El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -