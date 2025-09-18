Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado

Un hecho insólito y preocupante genera malestar en un sector de Ushuaia, donde vecinos denunciaron que parejas utilizan un descampado para mantener relaciones sexuales a plena luz del día y a la vista de todos.

Según relataron residentes de la zona, esta situación no es aislada: “Se repite todas las semanas, vienen en autos, se bajan y mantienen relaciones sin importar que haya gente mirando”, señalaron en su denuncia pública.

Incluso, algunos vecinos enviaron videos que registran los encuentros, lo que generó mayor indignación por tratarse de un espacio abierto donde suelen circular familias y jóvenes.

Mientras tanto, crece la polémica por la falta de controles y por la exposición pública de estas conductas, que generan incomodidad y preocupación en quienes viven cerca del descampado.

Por otro lado, al parecer a las parejas no les hace mella las bajas temperaturas de esta época en la zona. “No hay nada que pueda detenerlos, por eso pedimos la intervención urgente de autoridades”, dijeron los vecinos.

Fuente y foto: Crónicas Fueguinas