Nuevo Taller de Alfabetización Digital para adultos mayores

Profundizando las políticas de igualdad de oportunidades en el acceso a servicios del Estado establecidas por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, se realizó con una gran convocatoria una nueva edición del Taller de Alfabetización Digital para adultos mayores, organizado y coordinado por la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut.

La jornada de capacitación se llevó a cabo en el Centro de Veteranos de Guerra de Rawson y estuvo a cargo de los integrantes del equipo técnico de la Subsecretaría de Innovación, quienes presentaron la plataforma DINO, acompañados por la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales.

En ese contexto, la funcionaria provincial expuso las múltiples herramientas que ofrece el sistema y subrayó la importancia de acercar la tecnología a los adultos mayores para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios del Estado.

En tanto, el equipo de Alfabetización Digital del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) se sumó a la propuesta, aportando instancias prácticas para que los adultos mayores pudieran familiarizarse con los servicios digitales de la obra social, como credencial digital, recetas electrónicas y consultas de haberes. El asesoramiento personalizado permitió evacuar dudas y reforzar el aprendizaje de los participantes.

De este modo, el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el ISSyS continúa impulsando la modernización del Estado y la inclusión tecnológica en toda la provincia, fortaleciendo la atención de los afiliados y el vínculo con la comunidad.

Próximos encuentros

La agenda de este tipo de talleres continuará de la siguiente manera: en Camarones el miércoles 24 de septiembre, en el Concejo Deliberante; y en la comuna rural de Gan Gan el miércoles 1 de octubre, en el Salón de Luz y Fuerza.

R.G.