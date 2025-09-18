Río Pico recibe una nueva Estación de Telemedicina y una cancha de césped sintético

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, encabezó la puesta en funcionamiento de la primera Estación de Telemedicina en la localidad de Río Pico, donde también inauguró una cancha de césped sintético, en el marco de las gestiones de la Provincia para promover y fortalecer la actividad deportiva en los jóvenes.

Acompañaron al mandatario en esta ocasión, el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y el intendente local, Diego Pérez.

"Nos hacemos cargo y damos respuestas"

Torres sostuvo que "en épocas de bonanza económica, es muy fácil hacer las cosas; pero en momentos de crisis nacional como la que estamos atravesando, hace falta decisión, responsabilidad y austeridad, y donde muchos se quejan y se la pasan echándole la culpa a Nación, nosotros nos hacemos cargo, ponemos el cuerpo y administramos bien para poder dar respuestas".

"El hecho de contar con la primera Estación de Telemedicina de Río Pico, no es algo menor: son más prestaciones médicas, y en el caso de la nueva cancha de césped sintético, es una cuestión no solo recreativa, sino que también hace al desarrollo de mejores personas que apuesten al deporte, y que tengan una aspiración de crecer y desarrollarse profesionalmente en sus pueblos, sin que aspiren a irse, y que cuenten con una educación terciaria en su ciudad, sin sufrir el desarraigo", señaló el Gobernador.

"Por ese motivo y a través de las nuevas tecnologías, entre ellas internet satelital y el compromiso que llevamos adelante para incluir Robótica, Programación e Inteligencia Artificial, tiene como principal objetivo el desarrollo de las futuras generaciones, que en definitiva constituyen el futuro de Río Pico y de Chubut", expresó el titular del Ejecutivo, concluyendo que "esta gestión nunca va a prometer algo que no se pueda cumplir, y sí vamos a prometer que, hasta el último día de gobierno, vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo posible para terminar de integrar, definitivamente, a cada pueblo de nuestra provincia".

Acompañamiento provincial

Por su parte, el intendente de Río Pico, Diego Pérez, destacó el acompañamiento de la Provincia y señaló que "los resultados están a la vista", advirtiendo que "mientras el Gobierno nacional ha perjudicado a pueblos chicos como el nuestro, el Gobernador ha acompañado, siempre apoyando el deporte y para lo que nuestra comunidad necesita, al igual que Ana Clara Romero y Gustavo Menna".

Telemedicina y espacio deportivo

La nueva Estación Multidiagnóstico de Río Pico, enmarcada en el programa «Conectar Salud» recientemente presentado, se encuentra equipada con termómetro, dermatoscopía, tensiómetro, cámara HD, estetoscopio, pulsioxímetro, oxímetro y ECG, permitiendo conectar pacientes con profesionales de la salud de forma remota, y logrando el acceso a una gran variedad de especialistas, sin demoras, de forma segura, ágil y accesible.

Por otra parte, la obra para la cancha de césped sintético inaugurada por Torres, fue desarrollada a través de un convenio entre la Municipalidad de Río Pico y la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación.



T.B